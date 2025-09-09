Евробаскет-2025: дополнительный чартерный рейс в Ригу для фанатов сборной Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20250909/evrobasket-2025-dopolnitelnyy-charternyy-reys-v-rigu-dlya-fanatov-sbornoy-gruzii-294847951.html

Правительство страны поможет болельщикам национальной сборной по баскетболу посетить матч в Риге по доступной цене 09.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Правительство Грузии при поддержке Объединения аэропортов назначило еще один субсидированный рейс в Ригу для болельщиков в связи с историческим успехом национальной сборной на Евробаскете–2025, сообщили в Федерации баскетбола Грузии. Сборная Грузии по баскетболу в 1/8 финала обыграла команду Франции (80:70) и впервые сыграет в 1/4 чемпионата Европы. Соперником грузинской команды стала Финляндия. Матч против Финляндии начнется 10 сентября в 18:00 по тбилисскому времени. Субсидируемый рейс вылетит из международного аэропорта Тбилиси в Ригу 10 сентября в 07:00, а болельщики вернутся в Грузию 11 сентября. Стоимость субсидированного билета в один конец – 195 евро. Билеты будут доступны на онлайн-платформе TKTFLY.GE/eurobasket с 20:00 9 сентября. Рейс полностью адаптирован к историческому четверть финальному матчу сборной Грузии против сборной Финляндии. Воспользоваться субсидированным рейсом смогут только пассажиры, предъявившие билет на матч Евробаскета-2025 в международном аэропорту Тбилиси до вылета. Ранее правительство Грузии назначило два чартерных субсидированных рейса в Латвию 7 и 8 сентября для желающих посетить матч сборных Грузии и Франции по баскетболу в 1/8 финала Евробаскета-2025. Правительство Грузии выделит 3 миллиона лари национальной сборной по баскетболу за исторический результат на Евробаскете–2025. Кроме того, за каждую последующую победу на ЧЕ также будет выделяться по 3 млн лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

