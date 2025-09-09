Грузия намерена оставаться надежным энергохабом в регионе – замминистра
18:35 09.09.2025 (обновлено: 19:43 09.09.2025)
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaЗамминистра экономики и устойчивого развития Инга Пхаладзе на Форуме операторов систем электропередачи Черноморского региона
Для Грузии энергетика является не только основой экономического роста, но и опорой национальной безопасности и регионального сотрудничества, заявила Пхаладзе
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Грузия продолжит внедрять новые технологии, чтобы и дальше оставаться в роли надежного энергетического хаба в регионе, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Инга Пхаладзе, выступая на открытии Форума операторов систем электропередачи Черноморского региона.
"Грузинская государственная электросистема" 9 сентября провела Форум операторов систем электропередачи Черноморского региона. Цель мероприятия – обмен современными инженерными подходами в энергетическом секторе и углубление сотрудничества между операторами систем электропередачи стран региона.
"Грузия, расположенная на стыке Европы и Азии, остается региональным энергетическим хабом, и мы намерены увеличить наш транзитный потенциал до новых масштабов. Вместе с соседними странами мы продолжим укреплять партнерские отношения и внедрять новые технологии, чтобы и впредь играть роль надежного энергетического хаба", – сказала Пхаладзе.
Замминистра уделила особое внимание проекту подводного кабеля по Черному морю, который соединит Южный Кавказ и Черноморский регион с европейским энергетическим рынком.
Соглашение о прокладке подводного кабеля по дну Черного моря, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. По завершении крупнейшего инфраструктурного проекта кабель мощностью в 1 000 мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного) соединит Азербайджан и Грузию с Восточными Балканами.
"Без регионального сотрудничества и обмена знаниями сложно решить проблемы энергетической безопасности, интеграции возобновляемых источников энергии и надежности энергосистем. Только совместными усилиями мы сможем создать безопасную, надежную и устойчивую региональную энергетическую систему", – отметила Пхаладзе.
По ее словам, для Грузии энергетика является не только основой экономического роста, но и опорой национальной безопасности и регионального сотрудничества, особенно когда речь идет о зеленой энергетике, которая является основным источником электроснабжения страны и важнейшим внутренним энергетическим ресурсом.
"Наша политика постоянно развивается, чтобы создать благоприятную среду для инвестиций в зеленую энергетику, однако с развитием новых проектов возникает задача поддержания надежности, безопасности и стабильности наших сетей. Учитывая это, укрепляя нашу внутреннюю энергетическую инфраструктуру, мы поставили перед собой еще более амбициозные планы", – сказала она.
В форуме приняли участие операторы систем передачи из Дании, Турции, Азербайджана, Армении, Молдовы и Румынии (Energinet, TEIAS, Azerenerji, Electro Power Systems Operator, Moldelectrica Transelectrica), эксперты канадских энергетических компаний PSCAD и RTDS Technologies, эксперты Международного совета по большим электрическим системам (CIGRE).