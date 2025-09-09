https://sputnik-georgia.ru/20250909/gruziya-namerena-ostavatsya-nadezhnym-energokhabom-v-regione---zamministra-294862767.html

Грузия намерена оставаться надежным энергохабом в регионе – замминистра

Грузия намерена оставаться надежным энергохабом в регионе – замминистра

Sputnik Грузия

Для Грузии энергетика является не только основой экономического роста, но и опорой национальной безопасности и регионального сотрудничества, заявила Пхаладзе 09.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-09T18:35+0400

2025-09-09T18:35+0400

2025-09-09T19:43+0400

грузия

новости

экономика

черноморский регион

европа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/09/294861885_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_eaedd98700185e9e4e892ed3e20746fa.jpg

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Грузия продолжит внедрять новые технологии, чтобы и дальше оставаться в роли надежного энергетического хаба в регионе, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Инга Пхаладзе, выступая на открытии Форума операторов систем электропередачи Черноморского региона. "Грузинская государственная электросистема" 9 сентября провела Форум операторов систем электропередачи Черноморского региона. Цель мероприятия – обмен современными инженерными подходами в энергетическом секторе и углубление сотрудничества между операторами систем электропередачи стран региона. Замминистра уделила особое внимание проекту подводного кабеля по Черному морю, который соединит Южный Кавказ и Черноморский регион с европейским энергетическим рынком. "Без регионального сотрудничества и обмена знаниями сложно решить проблемы энергетической безопасности, интеграции возобновляемых источников энергии и надежности энергосистем. Только совместными усилиями мы сможем создать безопасную, надежную и устойчивую региональную энергетическую систему", – отметила Пхаладзе. По ее словам, для Грузии энергетика является не только основой экономического роста, но и опорой национальной безопасности и регионального сотрудничества, особенно когда речь идет о зеленой энергетике, которая является основным источником электроснабжения страны и важнейшим внутренним энергетическим ресурсом. В форуме приняли участие операторы систем передачи из Дании, Турции, Азербайджана, Армении, Молдовы и Румынии (Energinet, TEIAS, Azerenerji, Electro Power Systems Operator, Moldelectrica Transelectrica), эксперты канадских энергетических компаний PSCAD и RTDS Technologies, эксперты Международного совета по большим электрическим системам (CIGRE). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

черноморский регион

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, черноморский регион, европа