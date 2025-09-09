https://sputnik-georgia.ru/20250909/investitsii-v-gruziyu-sokraschayutsya--novaya-statistika-294844400.html

Инвестиции в Грузию сокращаются – новая статистика

Инвестиции в Грузию сокращаются – новая статистика

Sputnik Грузия

Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии во втором квартале 2025 года были финансовая и страховая деятельность, энергетика и недвижимость 09.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-09T18:18+0400

2025-09-09T18:18+0400

2025-09-09T18:18+0400

экономика

грузия

новости

инвестиции

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0f/278599161_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a388f32d0c739255602d239ff31c356f.jpg

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2025 года, по предварительной оценке, сократился на 12% по сравнению с апрелем-июнем 2024 года и составил 580,1 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Причиной сокращения называется снижение реинвестиций и показателя долговых обязательств.Согласно статистике, во втором квартале 2025 года акционерный капитал составил 123,6 миллиона долларов, на 21,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля в инвестициях – 21,3%.Что касается долговых обязательств, в которых отражаются торговые кредиты и займы, они составили 10,1 миллиона долларов, в то время как в апреле-июне 2024 года – 44,6 миллиона долларов.Кроме того, в этот период реинвестиции сократились на 8,9% и составили 466,6 миллиона долларов. Доля в инвестициях – 80,4%.Инвестиции также поступили из ОАЭ, Мальты, Нидерландов, Азербайджана, России, Германии, Виргинских островов и других стран.Куда вкладывают?Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии во втором квартале 2025 года были финансовая и страховая деятельность, энергетика и недвижимость.Инвестиции также вкладывали в сферы транспорта, обрабатывающей промышленности, гостиниц и ресторанов, строительcтсва, торговли, административной деятельности, искусства, отдыха и развлечений.Инвестиционная политикаСогласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново: в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом, приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом, и составил 572 миллиона долларов.Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов.В 2022 году их объем составил 2 миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом.В 2023 году, по предварительной оценке, объем прямых иностранных инвестиций сократился на 24% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,6 миллиарда долларов.Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2024 году, по уточненным данным, сократился на 18,6% по сравнению с уточненными данными 2023 года и составил 1,6 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, инвестиции, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"