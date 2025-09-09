Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250909/kakie-imena-i-familii-v-gruzii-samye-rasprostranennye-294837402.html
Какие имена и фамилии в Грузии самые распространенные
Какие имена и фамилии в Грузии самые распространенные
Sputnik Грузия
Самой популярной фамилией в Грузии является Беридзе, мужским именем — Георгий, а женским — Нино 09.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-09T19:19+0400
2025-09-09T19:19+0400
общество
грузия
новости
сакстат
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24815/86/248158604_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d7690b1cb27818087e33b9a0ba7a48a9.jpg
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Самой распространенной фамилией в Грузии, согласно последним данным, является Беридзе – более 30 тысяч человек, а именами – Георгий и Нино, данные основаны на информации Агентства по развитию госуслуг. Для сравнения, по данным на 2012 год, фамилию Беридзе в Грузии носили 26 796 человек, а Капанадзе – 17 976 человек. Фамилии: Традиционно самое популярное мужское имя – Георгий (более 193 тысяч человек), женское – Нино (более 115 тысяч человек). Имена мужские: Имена женские: Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", население Грузии составляет 3,9 млн человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24815/86/248158604_461:0:2872:1808_1920x0_80_0_0_b1ead25b29f140907dc602061d8d383f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
общество, грузия, новости, сакстат
общество, грузия, новости, сакстат

Какие имена и фамилии в Грузии самые распространенные

19:19 09.09.2025
© photo: Sputnik / StringerПустые улицы Тбилиси во время карантина. Памятник Святому Георгию на площади Свободы. В Грузии борются с коронавирусом
Пустые улицы Тбилиси во время карантина. Памятник Святому Георгию на площади Свободы. В Грузии борются с коронавирусом - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Самой популярной фамилией в Грузии является Беридзе, мужским именем — Георгий, а женским — Нино
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Самой распространенной фамилией в Грузии, согласно последним данным, является Беридзе – более 30 тысяч человек, а именами – Георгий и Нино, данные основаны на информации Агентства по развитию госуслуг.
Для сравнения, по данным на 2012 год, фамилию Беридзе в Грузии носили 26 796 человек, а Капанадзе – 17 976 человек.
Фамилии:
1.
Беридзе – 30 149 человек;
2.
Капанадзе – 19 256 человек;
3.
Гелашвили – 18 334 человека;
4.
Майсурадзе – 15 987 человек;
5.
Мамедов – 15 330 человек;
6.
Гиоргадзе – 14 202 человека;
7.
Мамедова – 13 643 человека;
8.
Болквадзе – 13 214 человек;
9.
Ломидзе – 13 123 человека;
10.
Циклаури – 12 918 человек.
Традиционно самое популярное мужское имя – Георгий (более 193 тысяч человек), женское – Нино (более 115 тысяч человек).
Имена мужские:
1.
Георгий – 193 281,
2.
Давид – 68 197,
3.
Александр – 46 629,
4.
Лука – 45 671.
Имена женские:
1.
Нино – 115 621,
2.
Мариам – 71 996,
3.
Ана – 49 792,
4.
Тамар – 47 941,
5.
Майя – 46 919.
Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", население Грузии составляет 3,9 млн человек.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0