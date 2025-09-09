https://sputnik-georgia.ru/20250909/kakie-imena-i-familii-v-gruzii-samye-rasprostranennye-294837402.html

Какие имена и фамилии в Грузии самые распространенные

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Самой распространенной фамилией в Грузии, согласно последним данным, является Беридзе – более 30 тысяч человек, а именами – Георгий и Нино, данные основаны на информации Агентства по развитию госуслуг. Для сравнения, по данным на 2012 год, фамилию Беридзе в Грузии носили 26 796 человек, а Капанадзе – 17 976 человек. Фамилии: Традиционно самое популярное мужское имя – Георгий (более 193 тысяч человек), женское – Нино (более 115 тысяч человек). Имена мужские: Имена женские: Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", население Грузии составляет 3,9 млн человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

