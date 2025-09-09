Какие имена и фамилии в Грузии самые распространенные
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Самой распространенной фамилией в Грузии, согласно последним данным, является Беридзе – более 30 тысяч человек, а именами – Георгий и Нино, данные основаны на информации Агентства по развитию госуслуг.
Для сравнения, по данным на 2012 год, фамилию Беридзе в Грузии носили 26 796 человек, а Капанадзе – 17 976 человек.
Фамилии:
1.Беридзе – 30 149 человек;
2.Капанадзе – 19 256 человек;
3.Гелашвили – 18 334 человека;
4.Майсурадзе – 15 987 человек;
5.Мамедов – 15 330 человек;
6.Гиоргадзе – 14 202 человека;
7.Мамедова – 13 643 человека;
8.Болквадзе – 13 214 человек;
9.Ломидзе – 13 123 человека;
10.Циклаури – 12 918 человек.
Традиционно самое популярное мужское имя – Георгий (более 193 тысяч человек), женское – Нино (более 115 тысяч человек).
Имена мужские:
1.Георгий – 193 281,
2.Давид – 68 197,
3.Александр – 46 629,
4.Лука – 45 671.
Имена женские:
1.Нино – 115 621,
2.Мариам – 71 996,
3.Ана – 49 792,
4.Тамар – 47 941,
5.Майя – 46 919.
Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", население Грузии составляет 3,9 млн человек.