Какой сегодня церковный праздник: 9 сентября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 9 сентября 2025

По православному церковному календарю 9 сентября отмечают день памяти святых Пимена, Осия, Ливерия и других 09.09.2025

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пимен ВеликийПо церковному календарю 9 сентября поминают преподобного Пимена Великого, одного из самых значимых египетских подвижников того времени.Родился будущий святой примерно в 340 году в Египте. Вместе с братьями Анувием и Паисием принял постриг в одном из египетских монастырей.Подвижник много лет провел в безмолвии, отказываясь от всего, что отвлекает и расслабляет человека. Проводя все свое время в строгом посте и молитвенных подвигах, он достиг такой высоты добродетелей, что стал совершенно невозмутимым.Преподобный для многих иноков был духовным наставником и руководителем. Он говорил, что человеку необходимо соблюдать три главных правила: бояться Бога, часто молиться и делать людям добро.Египетский пустынник, прославившись святостью своей жизни и глубокой назидательностью своих поучений, скончался примерно в 450-м. Ему было около 110 лет.Вскоре после смерти его признали Святым Божьим угодником. Наименование "Великий" он получил в знак великого смирения, скромности, правдивости и самоотверженного служения Богу.Епископ КордувийскийПо церковному календарю 9 сентября поминают святителя Осию, епископа Кордувийского.Исповедник Осия возглавлял епископскую кафедру в городе Кордова (Испания) более 60 лет. Благоверный Константин Великий (306-337), глубоко почитавший епископа, сделал его приближенным советником.По настоянию епископа Константин Великий созвал I Вселенский собор в Никее в 325 году и первым подписался под принятыми Собором определениями.Святитель после смерти благоверного Константина твердо защищал святителя Афанасия Александрийского от императора Констанция (337-361), сторонника арианского учения, считавшего, что Спаситель не единосущен Богу-Отцу. За это епископа Осия сослали в Сирмию. Он скончался в 359-м, после возвращения в Кордову.Папа РимскийПо церковному календарю 9 сентября поминают Папу Римского – святителя Ливерия.Исповедник вступил на престол после смерти Папы Иулия в 352 году. Он ревностно защищал Православие и святителя Афанасия Александрийского от ариан, считавших, что Спаситель не единосущен Богу-Отцу.Убедить Римского Папу осудить Православие и святителя Афанасия императору Констанцию (337-361), склонившемуся на сторону ариан, не удалось. Поэтому он сослал несговорчивого Папу в Верию (Фракия), но был вынужден вскоре возвратить его по неустанным просьбам римлян.Святителя Ливерия, вызвав перед возвращением на Третий Сирмийский полуарианский Собор, вынудили подписаться под определением Собора. Папа, глубоко раскаиваясь в этом, много потрудился впоследствии для утверждения Православия. Он скончался в 366-м.Пимен ПалестинскийПо церковному календарю 9 сентября поминают преподобного Пимена Палестинского, жившего в пещере пустыни Рува в VI веке.К преподобному как-то зимой пришел инок Агафоник для наставления и переночевал в соседней пещере. Утром монах сказал, что ночью замерз.Подвижник ответил, что, несмотря на наготу, он холода не ощущал, так как к нему пришел лев, лег рядом и согрел его. При этом он добавил, что он будет растерзан зверями.Преподобный рассказал, что в миру он был пастухом, и его псы, охранявшие овечье стадо, как-то растерзали человека, проходившего мимо него. А он не захотел спасти несчастного.И тогда преподобному было открыто, что он умрет такой же смертью. Так и случилось. Через три года стало известно, что пустынника Пимена Палестинского растерзали звери. Произошло это в конце VI века.ИмениныПо церковному календарю 9 сентября именины отмечают Анфиса, Александр, Владимир, Дмитрий, Иоанн, Михаил, Мефодий, Никон, Степан и Савва.Материал подготовлен на основе открытых источников

