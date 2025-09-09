https://sputnik-georgia.ru/20250909/keti-topuriya-pochemu-solistku-astudio-znayut-bolshe-za-rubezhom-chem-na-rodine-294865547.html

Кети Топурия: почему солистку "А’Студио" знают больше за рубежом, чем на родине

Популярная певица Кети Топурия, которая прославилась как солистка группы "А'Студио", родилась 9 сентября 1986 года.

В юном возрасте она заняла первое место на международном конкурсе "Каспий – море дружбы". В 14 лет Кети Топурия выиграла Гран-при на российском международном конкурсе "Путь к звездам".Тогда на родине она была уже популярна, песни в ее исполнении часто звучали на улицах Тбилиси. Но после окончания музыкального училища она поступила в вуз по специальности "психология".Ее судьба могла сложиться совсем иначе, если бы не приглашение заменить Полину Гриффис в "А’Студио". Это произошло благодаря грузинскому продюсеру Нато Думбадзе, которая заметила Кети в Тбилиси.С 2005 года певица стала постоянной солисткой группы, известность ей принес хит "Улетаю". Затем они просто посыпались: "Бегу к тебе", "Сердцем к сердцу", "Ангел", "Так же, как все", "Fashion Girl", "Папа, мама" и многие другие.

