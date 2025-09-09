Грузия
Кети Топурия: почему солистку "А’Студио" знают больше за рубежом, чем на родине
Кети Топурия: почему солистку "А’Студио" знают больше за рубежом, чем на родине
Популярная певица Кети Топурия, которая прославилась как солистка группы "А'Студио", родилась 9 сентября 1986 года. С детства Кетеван занималась музыкой и...
В юном возрасте она заняла первое место на международном конкурсе "Каспий – море дружбы". В 14 лет Кети Топурия выиграла Гран-при на российском международном конкурсе "Путь к звездам".Тогда на родине она была уже популярна, песни в ее исполнении часто звучали на улицах Тбилиси. Но после окончания музыкального училища она поступила в вуз по специальности "психология".Ее судьба могла сложиться совсем иначе, если бы не приглашение заменить Полину Гриффис в "А’Студио". Это произошло благодаря грузинскому продюсеру Нато Думбадзе, которая заметила Кети в Тбилиси.С 2005 года певица стала постоянной солисткой группы, известность ей принес хит "Улетаю". Затем они просто посыпались: "Бегу к тебе", "Сердцем к сердцу", "Ангел", "Так же, как все", "Fashion Girl", "Папа, мама" и многие другие.
Популярная певица Кети Топурия, которая прославилась как солистка группы "А’Студио", родилась 9 сентября 1986 года. С детства Кетеван занималась музыкой и вокалом, в 12 лет получила первую награду
В юном возрасте она заняла первое место на международном конкурсе "Каспий – море дружбы". В 14 лет Кети Топурия выиграла Гран-при на российском международном конкурсе "Путь к звездам".

Тогда на родине она была уже популярна, песни в ее исполнении часто звучали на улицах Тбилиси. Но после окончания музыкального училища она поступила в вуз по специальности "психология".

Ее судьба могла сложиться совсем иначе, если бы не приглашение заменить Полину Гриффис в "А’Студио". Это произошло благодаря грузинскому продюсеру Нато Думбадзе, которая заметила Кети в Тбилиси.

С 2005 года певица стала постоянной солисткой группы, известность ей принес хит "Улетаю". Затем они просто посыпались: "Бегу к тебе", "Сердцем к сердцу", "Ангел", "Так же, как все", "Fashion Girl", "Папа, мама" и многие другие.
