https://sputnik-georgia.ru/20250909/kurs-lari-na-vtornik--26925-gel1-294844067.html

Курс лари на вторник – 2,6925 GEL/$1

Курс лари на вторник – 2,6925 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару 09.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-09T09:48+0400

2025-09-09T09:48+0400

2025-09-09T09:48+0400

грузия

экономика

лари

национальный банк грузии

доллар

курс лари к доллару на сегодня в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1a/264811343_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_69de57ea2555a7049e66e5f76e27e5cb.jpg

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 сентября в размере 2,6925 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии