Курс лари на вторник – 2,6925 GEL/$1
Курс лари на вторник – 2,6925 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару 09.09.2025
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 сентября в размере 2,6925 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару.
