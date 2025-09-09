https://sputnik-georgia.ru/20250909/mvd-gruzii-vozbudilo-esche-odno-delo-iz-za-intsidenta-u-shtaba-kaladze-294860383.html
МВД Грузии возбудило еще одно дело из-за инцидента у штаба Каладзе
МВД Грузии возбудило еще одно дело из-за инцидента у штаба Каладзе
Изначально уголовное дело было возбуждено по статье, которая предусматривает насилие, совершенное группой лиц 09.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало дополнительное расследование в связи с инцидентом, произошедшим 8 сентября возле предвыборного штаба действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе. В понедельник вечером у предвыборного штаба Каладзе на проспекте Меликишвили произошла драка между сторонниками правящей партии и протестующими. Ситуацию удалось успокоить лишь полицейским, прибывшим на место. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье, которая предусматривает насилие, совершенное группой лиц. Ведутся активные следственные действия. Позднее, на основании заявления представителей правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия", МВД открыло еще одно расследование, которое касается насилия или угрозы насилием в ходе предвыборной агитации или мероприятий избирательной кампании. Предвыборный штаб кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии Кахи Каладзе открылся 3 сентября. Действующий мэр вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили официально представили его на центральном проспекте Меликишвили. Между тем поблизости от штаба на проспекте Руставели ежедневно с ноября 2024 года собираются участники антиправительственных акций протеста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало дополнительное расследование в связи с инцидентом, произошедшим 8 сентября возле предвыборного штаба действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе.
В понедельник вечером у предвыборного штаба Каладзе на проспекте Меликишвили произошла драка между сторонниками правящей партии и протестующими. Ситуацию удалось успокоить лишь полицейским, прибывшим на место.
Изначально уголовное дело было возбуждено по статье, которая предусматривает насилие, совершенное группой лиц. Ведутся активные следственные действия.
Позднее, на основании заявления представителей правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия", МВД открыло еще одно расследование, которое касается насилия или угрозы насилием в ходе предвыборной агитации или мероприятий избирательной кампании.
"Министерство внутренних дел призывает всех граждан в период избирательной кампании воздержаться от насилия, провоцирования насилия и других действий, которые могут навредить предвыборной среде и воспрепятствовать избирательным субъектам в проведении кампании, что, в свою очередь, является наказуемым по закону", — говорится в заявлении ведомства.
Предвыборный штаб кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии Кахи Каладзе открылся 3 сентября. Действующий мэр вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили официально представили его на центральном проспекте Меликишвили.
Между тем поблизости от штаба на проспекте Руставели ежедневно с ноября 2024 года собираются участники антиправительственных акций протеста.