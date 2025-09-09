МВД начало расследование по факту порчи предвыборных баннеров у штаба Кахи Каладзе

https://sputnik-georgia.ru/20250909/mvd-nachalo-rassledovanie-po-faktu-porchi-predvybornykh-bannerov-u-shtaba-kakhi-kaladze-294873496.html
22:53 09.09.2025 (обновлено: 23:15 09.09.2025)
В настоящее время у штаба кандидата в мэры Тбилиси от партии "Грузинская мечта" проходит акция протеста
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Министерство внутренних дел на основании заявления представителей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начало расследование по факту повреждения предвыборных баннеров по статье Уголовного кодекса "Порча или уничтожение чужого имущества".
Речь идет о повреждении предвыборных баннеров "Грузинской мечты" у штаба Кахи Каладзе на Меликишвили в Тбилиси, где проходят акции протеста. Накануне там произошли столкновения между молодежным крылом партии власти и протестующими.
По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят соответствующие следственные действия, отмечают
в ведомстве. Санкция по вышеуказанной статье предусматривает до трех лет лишения свободы.
Ранее МВД начало расследование по факту столкновения, произошедшего 8 сентября у избирательного штаба Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили в Тбилиси, по статье "Насилие, совершенное группой лиц".
Помимо этого, на основании заявления представителей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" позже было возбуждено еще одно дело по статье "Насилие или угрозы его применения во время предвыборной агитации и предвыборных агитационных мероприятий".
В настоящее время у штаба кандидата в мэры Тбилиси от партии "Грузинская мечта" Кахи Каладзе также проходит акция протеста.