Насколько эффективно управляет правительство Грузии?

Насколько эффективно управляет правительство Грузии?

09.09.2025

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Правительство Грузии вошло в число 50 лучших стран по эффективности государственного управления, согласно исследованию, опубликованному Европейской комиссией, сообщил телеканал "Рустави 2". Европейская комиссия опубликовала Индекс эффективности государственного управления в рамках издания Показателей мирового государственного управления за 2024 год, который оценивает 213 стран и территорий мира. Правительство Грузии, используя 100-процентную систему оценки, достигло нового исторического максимума в 77,8% и вошло в число 50 лучших. По эффективности государственного управления Грузия опережает всех кандидатов в ЕС, одну из стран "Большой семерки" и 16 стран-членов ЕС и НАТО. К ним относятся: Италия, Испания, Хорватия, Латвия, Кипр, Мальта, Венгрия, Греция, Словакия, Польша, Румыния, Болгария, Турция, Албания, Северная Македония и Черногория. Кроме того, согласно исследованию, Грузия входит в тройку стран, вместе с Руандой и Албанией, добившихся в 21 веке наибольших успехов в долгосрочном повышении эффективности государственного управления. С 2000 года эффективность государственного управления в Руанде выросла на 55,8 процентного пункта, в Албании – на 40,7, а в Грузии – на 39. Относительно годового прогресса в оценке эффективности государственного управления, то за год оценка Грузии улучшилась на 5,2 балла, заняв третье место в Европе по данному темпу прогресса. Это исследование, опубликованное Европейской комиссией, проводится Всемирным банком в рамках Показателя мирового государственного управления. В Индексе поясняется, что эффективное управление имеет решающее значение для развития. Исследование объединяет данные более 30 аналитических центров, международных организаций, НПО и частных компаний по всему миру, отобранные по трем ключевым критериям: они предоставлены авторитетными организациями; они предоставляют сопоставимые данные по разным странам; они регулярно обновляются. Данные отражают мнения широкого круга заинтересованных сторон по всему миру, включая десятки тысяч опрошенных респондентов и экспертов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

