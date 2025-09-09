Незаконное пересечение госграницы Грузии – полиция задержала четверых нарушителей

https://sputnik-georgia.ru/20250909/nezakonnoe-peresechenie-gosgranitsy-gruzii--politsiya-zaderzhala-chetverykh-narushiteley-294860171.html
09.09.2025
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Грузинские пограничники задержали четырех человек на КПП "Сарпи" и "Кирнати" (оба в Аджарии) за незаконное пересечение границы, а также за попытку ее пересечения, сообщили в пресс-службе МВД, Следствие установило, что двое задержанных незаконно въехали в Грузию из Турции, спрятавшись в автомобиле.Третий задержанный также незаконно пересек границу со стороны Турции. Что касается четвертого нарушителя, то он попытался незаконно попасть в Турцию из Грузии в обход КПП. Возраст задержанных 27, 32, 36 и 42 года. Теперь им грозит до 5 лет.
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Грузинские пограничники задержали четырех человек на КПП "Сарпи" и "Кирнати" (оба в Аджарии) за незаконное пересечение границы, а также за попытку ее пересечения, сообщили в пресс-службе МВД,
Следствие установило, что двое задержанных незаконно въехали в Грузию из Турции, спрятавшись в автомобиле.
Третий задержанный также незаконно пересек границу со стороны Турции. Что касается четвертого нарушителя, то он попытался незаконно попасть в Турцию из Грузии в обход КПП.
Возраст задержанных 27, 32, 36 и 42 года. Теперь им грозит до 5 лет.