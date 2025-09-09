https://sputnik-georgia.ru/20250909/nezakonnoe-peresechenie-gosgranitsy-gruzii--politsiya-zaderzhala-chetverykh-narushiteley-294860171.html

Незаконное пересечение госграницы Грузии – полиция задержала четверых нарушителей

Незаконное пересечение госграницы Грузии – полиция задержала четверых нарушителей

Sputnik Грузия

Теперь арестованным грозит до пяти лет лишения свободы 09.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-09T21:01+0400

2025-09-09T21:01+0400

2025-09-09T21:01+0400

грузия

происшествия

новости

аджария

тбилиси

турция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo/logo-social.png

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Грузинские пограничники задержали четырех человек на КПП "Сарпи" и "Кирнати" (оба в Аджарии) за незаконное пересечение границы, а также за попытку ее пересечения, сообщили в пресс-службе МВД, Следствие установило, что двое задержанных незаконно въехали в Грузию из Турции, спрятавшись в автомобиле.Третий задержанный также незаконно пересек границу со стороны Турции. Что касается четвертого нарушителя, то он попытался незаконно попасть в Турцию из Грузии в обход КПП. Возраст задержанных 27, 32, 36 и 42 года. Теперь им грозит до 5 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

тбилиси

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, аджария, тбилиси, турция