Новый учебный год стартует в Грузии 15 сентября: Минобразования обещает полную готовность

Новый учебный год стартует в Грузии 15 сентября: Минобразования обещает полную готовность

09.09.2025

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Министерство образования Грузии заявляет о полной готовности к началу нового учебного года, который стартует 15 сентября, заявил глава ведомства Гиви Миканадзе. Согласно закону "Об общем образовании", учебный процесс в государственных школах начинается 15 сентября и завершается в первую пятницу после 10 июня. При этом Миканадзе отметил, что в отдельных школах возможны незначительные задержки из-за незавершенных инфраструктурных работ. Однако, по его словам, все профильные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы завершить необходимые процессы в оставшуюся неделю. "Для министерства важно быть максимально готовыми к началу учебного года. Обещание премьер-министра по обновлению школьной инфраструктуры, разумеется, остается в силе, и эти процессы продолжаются. В этом учебном году к стране добавится около 50 полностью обновленных или новопостроенных школ", – заявил Миканадзе.Как отметил глава Минобразования, модернизация школ может временно создать неудобства для учеников, педагогов и родителей, однако эти меры, по словам министра, направлены на создание более комфортной и безопасной учебной среды. Он также отметил, что в ряде случаев сроки работ были нарушены из-за недобросовестных подрядчиков. Особенности учебного процесса в Грузии В школу принимают детей с 6 лет, или если ребенку исполнится 6 лет до конца год, 31 декабря. Полное общее образование в Грузии – 12 лет. Учеба длится два семестра: с сентября по декабрь и с января по июнь. При этом первоклассники и учащиеся 12 класса учатся по май. Учебная неделя длится 5 дней, длина урока 35 минут для первого класса, 40 минут – для второго и 45 минут – для остальных классов. Все учебники в публичных школах Грузии выдают бесплатно, и родителям нужно лишь купить тетради и канцелярские принадлежности. Дневники грузинским школьникам не нужны, оценки ставят в электронные дневники. Оценки начинают ставить лишь со второго семестра 5 класса. В Грузии 10-балльная система оценок, в которой 10 и 9 – высокая оценка, 7-8 – выше среднего, 6 и 5 – средняя, а ниже 5 – низкая. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

