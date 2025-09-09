https://sputnik-georgia.ru/20250909/ombudsmen-prizval-mvd-gruzii-operativno-rassledovat-intsident-u-shtaba-kaladze-294863140.html

Омбудсмен призвал МВД Грузии оперативно расследовать инцидент у штаба Каладзе

Омбудсмен призвал МВД Грузии оперативно расследовать инцидент у штаба Каладзе

09.09.2025

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани призвал следственные органы к скорейшему реагированию на инцидент у предвыборного штаба действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе и пообещал следить за ходом расследования. Как отмечено в заявлении омбудсмена, 8 сентября на проспекте Меликишвили у штаба Каладзе произошло столкновение между участниками антиправительственной акции и другими лицами, находившимися на месте. Распространяются видеозаписи и сообщения, свидетельствующие о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов, изъятии у них телефонов и применении физической силы. Кроме того, предполагается, что объектами насилия могли стать и сотрудники правоохранительных органов. Как подчеркнул Народный защитник, здоровая предвыборная среда является основой демократического общества. Эту среду, по словам Иоселиани, существенно ослабляют различные формы нападений со стороны вовлеченных в процесс лиц. "Текущие события и прошлый опыт ясно показывают, что политическая поляризация является системной проблемой в предвыборный период. Для ее преодоления крайне важно, чтобы все участники способствовали формированию такой среды, которая обеспечит справедливые, мирные и равноправные выборы", – говорится в заявлении. Омбудсмен также напомнил, что хотя свобода собраний действительно включает в себя право выбирать место проведения протестов, реализация этого права не должна чрезмерно ограничивать права других лиц и деятельность избирательного штаба. Кроме того, омбудсмен напомнил властям об обязанности обеспечить безопасность мирных собраний, в том числе "путем достаточной мобилизации полиции и создания безопасной дистанции между участниками протеста и другими лицами". Особую обеспокоенность Народного защитника вызвали случаи насилия в отношении журналистов. Он напомнил, что представители СМИ пользуются специальной правовой защитой при освещении публичных мероприятий. Также зафиксированы случаи использования жестов сексуального характера и оскорбительных высказываний в адрес женщин, говорится в сообщении народного защитника. Омбудсмен призвал политиков и представителей власти воздерживаться от уничижительных выражений по гендерному признаку. Предвыборный штаб кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии Кахи Каладзе открылся 3 сентября. Действующий мэр вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили официально представили его на центральном проспекте Меликишвили. Между тем поблизости от штаба на проспекте Руставели ежедневно с ноября 2024 года собираются участники антиправительственных акций протеста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

