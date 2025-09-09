https://sputnik-georgia.ru/20250909/ombudsmen-prizval-mvd-gruzii-operativno-rassledovat-intsident-u-shtaba-kaladze-294863140.html
Омбудсмен призвал МВД Грузии оперативно расследовать инцидент у штаба Каладзе
Омбудсмен призвал МВД Грузии оперативно расследовать инцидент у штаба Каладзе
Sputnik Грузия
Последние события и прошлый опыт ясно показывают, что политическая поляризация является системной проблемой в предвыборный период в Грузии, говорит народный... 09.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-09T18:40+0400
2025-09-09T18:40+0400
2025-09-09T19:48+0400
грузия
новости
политика
тбилиси
каха каладзе
леван иоселиани
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_74b73a95dc7b74b4853cf59e1134b988.jpg
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани призвал следственные органы к скорейшему реагированию на инцидент у предвыборного штаба действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе и пообещал следить за ходом расследования. Как отмечено в заявлении омбудсмена, 8 сентября на проспекте Меликишвили у штаба Каладзе произошло столкновение между участниками антиправительственной акции и другими лицами, находившимися на месте. Распространяются видеозаписи и сообщения, свидетельствующие о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов, изъятии у них телефонов и применении физической силы. Кроме того, предполагается, что объектами насилия могли стать и сотрудники правоохранительных органов. Как подчеркнул Народный защитник, здоровая предвыборная среда является основой демократического общества. Эту среду, по словам Иоселиани, существенно ослабляют различные формы нападений со стороны вовлеченных в процесс лиц. "Текущие события и прошлый опыт ясно показывают, что политическая поляризация является системной проблемой в предвыборный период. Для ее преодоления крайне важно, чтобы все участники способствовали формированию такой среды, которая обеспечит справедливые, мирные и равноправные выборы", – говорится в заявлении. Омбудсмен также напомнил, что хотя свобода собраний действительно включает в себя право выбирать место проведения протестов, реализация этого права не должна чрезмерно ограничивать права других лиц и деятельность избирательного штаба. Кроме того, омбудсмен напомнил властям об обязанности обеспечить безопасность мирных собраний, в том числе "путем достаточной мобилизации полиции и создания безопасной дистанции между участниками протеста и другими лицами". Особую обеспокоенность Народного защитника вызвали случаи насилия в отношении журналистов. Он напомнил, что представители СМИ пользуются специальной правовой защитой при освещении публичных мероприятий. Также зафиксированы случаи использования жестов сексуального характера и оскорбительных высказываний в адрес женщин, говорится в сообщении народного защитника. Омбудсмен призвал политиков и представителей власти воздерживаться от уничижительных выражений по гендерному признаку. Предвыборный штаб кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии Кахи Каладзе открылся 3 сентября. Действующий мэр вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили официально представили его на центральном проспекте Меликишвили. Между тем поблизости от штаба на проспекте Руставели ежедневно с ноября 2024 года собираются участники антиправительственных акций протеста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_b6bffb79b9093d129227288bdda74250.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, тбилиси, каха каладзе, леван иоселиани, ираклий кобахидзе
грузия, новости, политика, тбилиси, каха каладзе, леван иоселиани, ираклий кобахидзе
Омбудсмен призвал МВД Грузии оперативно расследовать инцидент у штаба Каладзе
18:40 09.09.2025 (обновлено: 19:48 09.09.2025)
Последние события и прошлый опыт ясно показывают, что политическая поляризация является системной проблемой в предвыборный период в Грузии, говорит народный защитник
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани призвал следственные органы к скорейшему реагированию на инцидент у предвыборного штаба действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе и пообещал следить за ходом расследования.
Как отмечено в заявлении омбудсмена, 8 сентября на проспекте Меликишвили у штаба Каладзе произошло столкновение между участниками антиправительственной акции и другими лицами, находившимися на месте.
Распространяются видеозаписи и сообщения, свидетельствующие о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов, изъятии у них телефонов и применении физической силы. Кроме того, предполагается, что объектами насилия могли стать и сотрудники правоохранительных органов.
"В рамках своего мандата Народный защитник будет осуществлять мониторинг расследования. Он также призывает министерство внутренних дел и прокуратуру привлечь всех виновных к ответственности в максимально короткие сроки", – говорится в заявлении омбудсмена.
Как подчеркнул Народный защитник, здоровая предвыборная среда является основой демократического общества. Эту среду, по словам Иоселиани, существенно ослабляют различные формы нападений со стороны вовлеченных в процесс лиц.
"Текущие события и прошлый опыт ясно показывают, что политическая поляризация является системной проблемой в предвыборный период. Для ее преодоления крайне важно, чтобы все участники способствовали формированию такой среды, которая обеспечит справедливые, мирные и равноправные выборы", – говорится в заявлении.
Омбудсмен также напомнил, что хотя свобода собраний действительно включает в себя право выбирать место проведения протестов, реализация этого права не должна чрезмерно ограничивать права других лиц и деятельность избирательного штаба.
В связи с этим Народный защитник призывал участников акций, в случае повторного проведения собраний на той же локации (на проспекте Меликишвили), воздерживаться от действий, которые могут помешать работе избирательного штаба партии "Грузинская мечта".
Кроме того, омбудсмен напомнил властям об обязанности обеспечить безопасность мирных собраний, в том числе "путем достаточной мобилизации полиции и создания безопасной дистанции между участниками протеста и другими лицами".
Особую обеспокоенность Народного защитника вызвали случаи насилия в отношении журналистов. Он напомнил, что представители СМИ пользуются специальной правовой защитой при освещении публичных мероприятий.
Также зафиксированы случаи использования жестов сексуального характера и оскорбительных высказываний в адрес женщин, говорится в сообщении народного защитника. Омбудсмен призвал политиков и представителей власти воздерживаться от уничижительных выражений по гендерному признаку.
В связи с инцидентом МВД Грузии ведет расследование по двум статьям УК: о насилии, совершенном группой лиц, а также по факту насилия или угрозы насилием во время предвыборной агитации и мероприятий избирательной кампании.
Предвыборный штаб кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии Кахи Каладзе открылся 3 сентября. Действующий мэр вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили официально представили его на центральном проспекте Меликишвили.
Между тем поблизости от штаба на проспекте Руставели ежедневно с ноября 2024 года собираются участники антиправительственных акций протеста.