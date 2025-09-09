Грузия
Партия Гахария прекращает бойкот парламента
Sputnik Грузия
Пока бывший премьер переехал на неопределенное время в Германию, его партия собирается начать парламентскую деятельность в Грузии
2025-09-09T12:51+0400
2025-09-09T12:58+0400
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" прекратила бойкот парламента, восемь депутатов партии обратились к спикеру парламента Шалве Папуашвили с соответствующим заявлением, эксклюзивную информацию распространил телеканал "Имеди". Депутатов грузинского парламента от партии "Гахария – за Грузию" 2 июля лишили мандатов, которые они получили по итогам выборов в октябре 2024 года. Позже, 2 сентября, парламентарии поддержали признание депутатских полномочий следующих 12 человек из избирательного списка партии Гахария: Гелы Абуладзе, Джемала Ананидзе, Кетеван Бакаридзе, Русудан Тевзадзе, Малхаза Тория, Шалвы Кереселидзе, Саломе Кобаладзе, Гиги Парулава, Вики Пилпани, Георгия Шарашидзе, Тамар Хведелиани и Софио Хоргуани.Представители оппозиционного движения также направили в парламент конкретные документы, в которых в виде приложения указано, что они прекратили всю прежнюю деятельность, несовместимую со статусом депутата. Для правящей партии "Грузинская мечта" прекращение бойкота было ожидаемым, после того как сам Гахария назвал его ошибкой. На прошлой неделе Гахария заявил, что отказ от депутатских мандатов был ошибкой. Партия "За Грузию" также принимает участие в выборах в органы местного самоуправления 4 октября. Сам Гахария, по информации грузинских СМИ, получил вид на жительство в Германии. Бывший премьер уже несколько месяцев находится за границей. Он покинул страну на фоне арестов оппозиционных политиков, которые отказались явиться на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии. Что касается Гахария, то он выступил перед комиссией дважды. Второй раз – в начале июля, находясь за границей.
12:51 09.09.2025 (обновлено: 12:58 09.09.2025)
Пока бывший премьер переехал на неопределенное время в Германию, его партия собирается начать парламентскую деятельность в Грузии
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" прекратила бойкот парламента, восемь депутатов партии обратились к спикеру парламента Шалве Папуашвили с соответствующим заявлением, эксклюзивную информацию распространил телеканал "Имеди".
Депутатов грузинского парламента от партии "Гахария – за Грузию" 2 июля лишили мандатов, которые они получили по итогам выборов в октябре 2024 года. Позже, 2 сентября, парламентарии поддержали признание депутатских полномочий следующих 12 человек из избирательного списка партии Гахария: Гелы Абуладзе, Джемала Ананидзе, Кетеван Бакаридзе, Русудан Тевзадзе, Малхаза Тория, Шалвы Кереселидзе, Саломе Кобаладзе, Гиги Парулава, Вики Пилпани, Георгия Шарашидзе, Тамар Хведелиани и Софио Хоргуани.
Представители оппозиционного движения также направили в парламент конкретные документы, в которых в виде приложения указано, что они прекратили всю прежнюю деятельность, несовместимую со статусом депутата.
Для правящей партии "Грузинская мечта" прекращение бойкота было ожидаемым, после того как сам Гахария назвал его ошибкой.

"Это участь агентуры. Они не принимают решений самостоятельно. Они выполняют чужие указания и допускают ошибки, такие как бойкот парламента", – заявил депутат Давид Матикашвили.

На прошлой неделе Гахария заявил, что отказ от депутатских мандатов был ошибкой. Партия "За Грузию" также принимает участие в выборах в органы местного самоуправления 4 октября.
Сам Гахария, по информации грузинских СМИ, получил вид на жительство в Германии. Бывший премьер уже несколько месяцев находится за границей. Он покинул страну на фоне арестов оппозиционных политиков, которые отказались явиться на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии. Что касается Гахария, то он выступил перед комиссией дважды. Второй раз – в начале июля, находясь за границей.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
