Протесты прозападной оппозиции у избирательного штаба Кахи Каладзе - фото
На 9 сентября мэр анонсировал встречу у избирательного штаба со своими сторонниками.
Однако туда снова пришли представители оппозиции.
Представители власти не стали обострять ситуацию.
Протестующие раскрашивали двери, ведущие в штаб.
Огромный баннер с портретом Кахи Каладзе был весь изрисован.
Протестующие кидали в здание яйца.
Участники акции жгли файеры.
Большой портрет Кахи Каладзе тоже пострадал.
Люди не расходились до позднего вечера.
Очевидно, они ждали, что кто-то из сторонников "Грузинской мечты" все же придет.
Движение по проспекту Меликишвили в центре Тбилиси было парализовано долгое время.
Одним из важных элементов противостояния стало оперативное размещение активистами в соцсетях видео и фото с акции.
Всего у здания собрались сотни человек. В ночь на 10 сентября часть из них
переместилась к зданию парламента, а затем по просьбе полиции, и остававшиеся у штаба.
Перед этим группа протестующих с помощью железного ограждения попыталась заблокировать двери, ведущие в здание избирательного штаба.
Участники акции обещают продолжить их проведение, пока не добьются своего. В этот вечер обошлось без серьезных инцидентов, арестов и задержаний.
Территорию у здания утром будут убирать, как и много дней подряд на Руставели, сотрудники городских служб.
