Протесты прозападной оппозиции у избирательного штаба Кахи Каладзе - фото
Протесты прозападной оппозиции у избирательного штаба Кахи Каладзе - фото
Sputnik Грузия
После открытия избирательного штаба Кахи Каладзе, кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта", на ул.Меликишвили, активисты оппозиции и... 09.09.2025, Sputnik Грузия
Параллельно протесты противников власти проходят на проспекте Руставели у здания парламента, где они перекрывают движение в вечернее время вот уже 286 день подряд.
Протесты прозападной оппозиции у избирательного штаба Кахи Каладзе - фото

23:29 09.09.2025
После открытия избирательного штаба Кахи Каладзе, кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта", на ул.Меликишвили, активисты оппозиции и гражданского сектора стали там проводить регулярные акции.
Параллельно протесты противников власти проходят на проспекте Руставели у здания парламента, где они перекрывают движение в вечернее время вот уже 286 день подряд.
На 9 сентября мэр анонсировал встречу у избирательного штаба со своими сторонниками.

На 9 сентября мэр анонсировал встречу у избирательного штаба со своими сторонниками.
Однако туда снова пришли представители оппозиции.

Однако туда снова пришли представители оппозиции.
Представители власти не стали обострять ситуацию.

Представители власти не стали обострять ситуацию.
Протестующие раскрашивали двери, ведущие в штаб.

Протестующие раскрашивали двери, ведущие в штаб.
Огромный баннер с портретом Кахи Каладзе был весь изрисован.

Огромный баннер с портретом Кахи Каладзе был весь изрисован.
Протестующие кидали в здание яйца.

Протестующие кидали в здание яйца.
Участники акции жгли файеры.

Участники акции жгли файеры.
Большой портрет Кахи Каладзе тоже пострадал.

Большой портрет Кахи Каладзе тоже пострадал.
Люди не расходились до позднего вечера.

Люди не расходились до позднего вечера.
Очевидно, они ждали, что кто-то из сторонников "Грузинской мечты" все же придет.

Очевидно, они ждали, что кто-то из сторонников "Грузинской мечты" все же придет.
Движение по проспекту Меликишвили в центре Тбилиси было парализовано долгое время.

Движение по проспекту Меликишвили в центре Тбилиси было парализовано долгое время.
Одним из важных элементов противостояния стало оперативное размещение активистами в соцсетях видео и фото с акции.

Одним из важных элементов противостояния стало оперативное размещение активистами в соцсетях видео и фото с акции.
Всего у здания собрались сотни человек. В ночь на 10 сентября часть из них

переместилась к зданию парламента, а затем по просьбе полиции, и остававшиеся у штаба.

Всего у здания собрались сотни человек. В ночь на 10 сентября часть из них переместилась к зданию парламента, а затем по просьбе полиции, и остававшиеся у штаба.
Перед этим группа протестующих с помощью железного ограждения попыталась заблокировать двери, ведущие в здание избирательного штаба.

Перед этим группа протестующих с помощью железного ограждения попыталась заблокировать двери, ведущие в здание избирательного штаба.
Участники акции обещают продолжить их проведение, пока не добьются своего. В этот вечер обошлось без серьезных инцидентов, арестов и задержаний.

Участники акции обещают продолжить их проведение, пока не добьются своего. В этот вечер обошлось без серьезных инцидентов, арестов и задержаний.
Территорию у здания утром будут убирать, как и много дней подряд на Руставели, сотрудники городских служб.

Территорию у здания утром будут убирать, как и много дней подряд на Руставели, сотрудники городских служб.
