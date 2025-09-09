https://sputnik-georgia.ru/20250909/protesty-v-nepale-desyatki-pogibshikh-i-shturm-rezidentsii-prezidenta-294855768.html

Протесты в Непале: десятки погибших и штурм резиденции президента

Протесты в Непале: десятки погибших и штурм резиденции президента

09.09.2025

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Участники протестов в Катманду проникли в резиденцию президента Непала Рама Чандры Паудела, его эвакуировали военные, пишет Khabarhub.Массовые протесты охватили Непал после принятия закона о запрете популярных в стране соцсетей. Сегодня протестующие ворвались в здание парламента страны в Катманду, избили главу МИД и экс-премьера. В результате столкновения с полицией погибли 19 человек, более 500 получили ранения."Протестующие взяли под контроль три ветви власти в Непале во время демонстраций", — говорится в публикации Khabarhub.Во вторник демонстранты ворвались в правительственный комплекс. По сообщениям властей, они подожгли здания парламента, Верховного суда, центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и резиденцию премьер-министра Шармы Оли. Он ушел в отставку, главой правительства потребовали назначить мэра Катманду Балендру Шаха.Аэропорт в Катманду закрыт, все рейсы отменены. По словам очевидцев, демонстранты не трогают туристов. Тем не менее отдыхающих призвали оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания властей.В конце прошлой недели власти Непала запретили соцcети, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий. Среди них Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.Хит Радж Панди, старший партийный организатор Компартии страны — главной оппозиционной силы в парламенте — назвал это решение неприемлемым и предупредил, что оно может привести к хаосу.Восьмого сентября в Катманду, а затем и других городах начались массовые акции протеста, в которых участвовала в основном молодежь. СМИ назвали это "Революцией поколения Z".Во вторник правительство Непала сняло запрет на работу социальных сетей, но это не остановило волнения. Сообщается, что власти создадут специальный комитет, который в течение 15 дней представит анализ событий, приведших к беспорядкам, и рекомендации, чтобы не допустить их снова.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

