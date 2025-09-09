https://sputnik-georgia.ru/20250909/tsik-gruzii-v-vyborakh-4-oktyabrya-primut-uchastie-12-partiy-294844206.html

ЦИК Грузии: В выборах 4 октября примут участие 12 партий

Центральная избирательная комиссия Грузии открыла 3 051 избирательный участок по всей стране для проведения голосования

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. В выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся в Грузии 4 октября, примут участие 12 из 14 зарегистрированных ранее партий, сообщили на заседании Центральной избирательной комиссии. Две из 14 зарегистрированных партий не выдвинули кандидатов в мажоритарные депутаты и мэры, поэтому их регистрация была аннулирована. Избирательные комиссии Азербайджана, Венгрии, Словакии и Армении, а также Избирательное бюро Фиджи в Грузии получат возможность наблюдать за выборами 4 октября. Члены оппозиционных партий "Лело" и "Гахария за Грузию" не поддержали вопрос регистрации отдельных наблюдателей. В настоящее время в комиссии зарегистрированы 16 международных организаций, которые будут наблюдать за выборами. Пять из них были зарегистрированы на заседании 8 сентября. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. Центральная избирательная комиссия Грузии открыла 3 051 избирательный участок по всей стране для проведения голосования. Избиратель, который по состоянию здоровья не может явиться на избирательный участок, должен обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением о голосовании посредством переносной урны не позднее 23 сентября. Выборы в Грузии Муниципальные выборы 2025 – самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов (сакребуло). В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

