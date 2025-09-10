https://sputnik-georgia.ru/20250910/294880122.html

МИД России осудил израильскую атаку по столице Катара

МИД России осудил израильскую атаку по столице Катара

Sputnik Грузия

В российском МИД подчеркнули, что такие действия Израиля ведут к дальнейшей эскалации и дестабилизации на Ближнем Востоке 10.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-10T12:37+0400

2025-09-10T12:37+0400

2025-09-10T13:33+0400

в мире

россия

новости

мид россии

ближний восток

оон

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23087/64/230876491_0:110:2985:1789_1920x0_80_0_0_b7cd5ba869caada8b2a9a0b0f83a83aa.jpg

Тбилиси, 10 сен — Sputnik. Россия выразила категорическое осуждение атаки Израиля на Доху и рассматривает ее как нарушение норм международного права, сообщают РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС.ХАМАС распространил заявление, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.В МИД России подчеркнули, что такие действия Израиля ведут к дальнейшей эскалации и дестабилизации на Ближнем Востоке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ближний восток

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, новости, мид россии, ближний восток, оон