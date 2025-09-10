https://sputnik-georgia.ru/20250910/294880122.html
МИД России осудил израильскую атаку по столице Катара
Sputnik Грузия
В российском МИД подчеркнули, что такие действия Израиля ведут к дальнейшей эскалации и дестабилизации на Ближнем Востоке
2025-09-10T12:37+0400
2025-09-10T12:37+0400
2025-09-10T13:33+0400
в мире
россия
новости
мид россии
ближний восток
оон
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23087/64/230876491_0:110:2985:1789_1920x0_80_0_0_b7cd5ba869caada8b2a9a0b0f83a83aa.jpg
Тбилиси, 10 сен — Sputnik. Россия выразила категорическое осуждение атаки Израиля на Доху и рассматривает ее как нарушение норм международного права, сообщают РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС.ХАМАС распространил заявление, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.В МИД России подчеркнули, что такие действия Израиля ведут к дальнейшей эскалации и дестабилизации на Ближнем Востоке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ближний восток
12:37 10.09.2025 (обновлено: 13:33 10.09.2025)
В российском МИД подчеркнули, что такие действия Израиля ведут к дальнейшей эскалации и дестабилизации на Ближнем Востоке
Тбилиси, 10 сен — Sputnik.
Россия выразила категорическое осуждение атаки Израиля на Доху и рассматривает ее как нарушение норм международного права, сообщают РИА Новости
со ссылкой на МИД РФ.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС.
"Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Подобные методы борьбы с теми, кого в Израиле считают своими врагами и оппонентами, заслуживают самого решительного осуждения", – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
ХАМАС распространил заявление, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
В МИД России подчеркнули, что такие действия Израиля ведут к дальнейшей эскалации и дестабилизации на Ближнем Востоке.