Минобороны России выразило готовность сотрудничать с Польшей по инциденту с дронами

Тбилиси, 10 сен – Sputnik. Пресс-служба Минобороны России заявила о готовности ведомства провести консультации с польской стороной по поводу инцидента с дронами, передают РИА Новости.В российском Министерстве обороны сообщили, что в ночь на среду был осуществлен масштабный удар по объектам украинского ВПК в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Подчеркивается, что все намеченные цели были поражены и задачи удара выполнены.Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что на польской территории объектов для поражения не планировалось.Тем не менее в Минобороны сообщили, что готовы провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу беспилотников.Инцидент с беспилотникамиВ среду утром премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было многократно нарушено воздушное пространство Польши. Против объектов было применено вооружение.Со своей стороны в белорусском Минобороны констатировали, что минувшей ночью был зафиксирован обмен ударами БПЛА между Россией и Украиной. Часть беспилотников была уничтожена силами ПВО Беларуси над территорией республики.При этом белорусская сторона оповестила соседей о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран, что позволило Польше оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы.
16:35 10.09.2025
Тбилиси, 10 сен – Sputnik.
Пресс-служба Минобороны России заявила о готовности ведомства провести консультации с польской стороной по поводу инцидента с дронами, передают РИА Новости
.
В российском Министерстве обороны сообщили, что в ночь на среду был осуществлен масштабный удар по объектам украинского ВПК в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Подчеркивается, что все намеченные цели были поражены и задачи удара выполнены.
Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что на польской территории объектов для поражения не планировалось.
"Объекты для поражения на территории Польши не планировались", – говорится в сообщении.
Тем не менее в Минобороны сообщили, что готовы провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу беспилотников.
Инцидент с беспилотниками
В среду утром премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было многократно нарушено воздушное пространство Польши. Против объектов было применено вооружение.
Со своей стороны в белорусском Минобороны констатировали, что минувшей ночью был зафиксирован обмен ударами БПЛА между Россией и Украиной. Часть беспилотников была уничтожена силами ПВО Беларуси над территорией республики.
При этом белорусская сторона оповестила соседей о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран, что позволило Польше оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы.