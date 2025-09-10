https://sputnik-georgia.ru/20250910/294885253.html

Минобороны России выразило готовность сотрудничать с Польшей по инциденту с дронами

Минобороны России выразило готовность сотрудничать с Польшей по инциденту с дронами

Sputnik Грузия

В среду утром премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было многократно нарушено воздушное пространство страны объектами, против которых применили... 10.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-10T16:35+0400

2025-09-10T16:35+0400

2025-09-10T16:45+0400

обострение ситуации вокруг украины

россия

польша

украина

в мире

минобороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0e/265989720_8:0:3649:2048_1920x0_80_0_0_e6684622585f4663e26e39ebfbb75a0d.jpg

Тбилиси, 10 сен – Sputnik. Пресс-служба Минобороны России заявила о готовности ведомства провести консультации с польской стороной по поводу инцидента с дронами, передают РИА Новости.В российском Министерстве обороны сообщили, что в ночь на среду был осуществлен масштабный удар по объектам украинского ВПК в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Подчеркивается, что все намеченные цели были поражены и задачи удара выполнены.Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что на польской территории объектов для поражения не планировалось.Тем не менее в Минобороны сообщили, что готовы провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу беспилотников.Инцидент с беспилотникамиВ среду утром премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было многократно нарушено воздушное пространство Польши. Против объектов было применено вооружение.Со своей стороны в белорусском Минобороны констатировали, что минувшей ночью был зафиксирован обмен ударами БПЛА между Россией и Украиной. Часть беспилотников была уничтожена силами ПВО Беларуси над территорией республики.При этом белорусская сторона оповестила соседей о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран, что позволило Польше оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

польша

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

обострение ситуации вокруг украины, россия, польша, украина, в мире, минобороны рф