Борьба с наркопреступлениями в Грузии – МВД сообщило о трех задержанных

ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Двое граждан Украины задержаны в Мцхета по обвинению в содействии незаконному приобретению, хранению и сбыту наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в МВД Грузии. Задержанным 21 и 61 год. В случае признания вины им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. В ходе личного досмотра обвиняемых полиция изъяла около 1 кг метадона, что квалифицируется как особо крупный размер. Также изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотических средств и электронные весы. Еще одно задержание провели в Тбилиси. Ранее судимый за различные преступления 33-летний мужчина был задержан по обвинению в незаконном выращивании в особо крупном размере растения, содержащего наркотические вещества. Из специально оборудованной теплицы изъяли 25 корней конопли. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

