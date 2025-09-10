FIBA: Торнике Шенгелия вошел в историю Грузии
© Georgian Basketball FederationГрузинский баскетболист Торнике Шенгелия
© Georgian Basketball Federation
Роль капитана грузинской команды в таком успехе неоценима, пишет FIBA
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Торнике Шенгелия вершит историю грузинского баскетбола – так официальный сайт Международной федерации баскетбола (FIBA) отреагировал на выход национальной команды в 1/4 финала Евробаскета-2025 и игру на чемпионате капитана команды.
Сборная Грузии по баскетболу 7 сентября в 1/8 финала обыграла команду Франции (80:70) и впервые сыграет в 1/4 чемпионата Европы. В историческом матче капитан сборной Торнике Шенгелия набрал 24 очка и сделал 8 подборов. Соперником грузинской команды в 1/4 финала будет Финляндия. Встреча состоится 10 сентября. Начало в 18:00 по тбилисскому времени.
"Торнике был рядом, когда команда играла в дивизионе В (2009), он был рядом, когда Грузия впервые играла на Евробаскете (2011), он был рядом во время большого разочарования (2015, против Литвы) и когда Грузия впервые прошла отбор на чемпионат мира (2023). Шенгелия – часть долгой истории грузинского баскетбола", – написали в FIBA.
У сборной Грузии, как отмечено в статье, были свои взлеты и падения на этом Евробаскете, но "случайно обыграть действующих чемпионов Европы (Испанию и Францию) невозможно" и здесь неоценима роль капитана.
Сборная Грузии по баскетболу победила действующего чемпиона Европы Испанию в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – со счетом 83:69
Сборная Грузии по баскетболу победила действующего чемпиона Европы Испанию в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – со счетом 83:69
"Финальные минуты матча против Франции были такими: отдай мяч Шенгелия, и он все сделает", – пишет FIBA.
По словам самого Шенгелия, "если команда будет играть сплоченно, бороться друг за друга, верить друг в друга, то обязательно выиграет четвертьфинал".
Тренер сборной Грузии Александр Джикич после победы над Францией сказал о Шенгелия: "Он важнее меня".
Этим летом Торнике Шенгелия официально перешел в "Барселону" из "Виртуса Болонья". Контракт был подписан 21 июля 2025 года и рассчитан на три сезона, до 30 июня 2028 года.
В последнем сезоне Евролиги Шенгелия набирал в среднем 15,6 очка, 5 подборов и 2,7 передачи, демонстрируя стабильно высокий уровень игры.