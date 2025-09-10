https://sputnik-georgia.ru/20250910/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-10-sentyabrya-2025-294758859.html

Какой сегодня церковный праздник: 10 сентября 2025

По православному церковному календарю 10 сентября отмечают день памяти святых Моисея, Анны, Шушаник и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Моисей МуринПо церковному календарю 10 сентября поминают преподобного Моисея Мурина, жившего в Египте в IV веке.Мурином будущего святого назвали потому, что он был эфиопом и "черен лицом". Моисей в молодости был собственностью знатного человека. Когда хозяин прогнал его за нерадивость, Моисей пристал к шайке разбойников, которые вскоре избрали его главарем за суровый нрав и большую физическую силу.Так прошло несколько лет, но по Божьей милости, раскаявшись, он оставил шайку и удалился в одну из пустынных обителей, где усердно исполнял все иноческие послушания.Но былая жизнь отпускала Мурина с трудом – распутные видения терзали его плоть, несмотря на усиленный пост и молитвы. Преодолеть плотские вожделения и водворить в душе покой преподобному удалось благодаря следующему средству: по ночам он обходил пустынников, собирал пустые водоносы и, наполняя их водой, ставил у входа в кельи.Через много лет, проведенных в монашеских подвигах, преподобного рукоположили в диакона, а затем в пресвитера. В этом сане он подвизался 15 лет и собрал 75 учеников вокруг себя.Однажды, когда Святому исполнилось 75 лет, он предупредил своих иноков, что вскоре на скит нападут разбойники и убьют всех. Чтобы ученики избежали насильственной смерти, мученик благословил заблаговременно их уйти.Ученики просили преподобного уйти вместе с ними, но он ответил, что "взявшие нож от ножа и погибнут". Разбойники, напавшие на скит, убили преподобного и шесть учеников, оставшихся с ним. Произошло это примерно в 400-м году.ПраведницаПо церковному календарю 10 сентября поминают праведную Анну Пророчицу, чей образ неразрывно связан с праздником Сретения Господня.Происходила Анна, дочь Фануила, из колена Асирова. Вступив в брак, она овдовела через семь лет. После смерти мужа она вела строгую жизнь при храме – постом и молитвою служила Богу день и ночь.За строгую воздержанную жизнь она удостоилась от Господа дара пророчества и говорила о Христе всем чающим избавления в Иерусалиме.Праведной было 84 года, когда она удостоилась увидеть младенца Иисуса в Иерусалимском храме – святые родители принесли Его для посвящения Богу как первенца по закону Моисееву.Анна слышала пророческие слова, сказанные Богоприимцем Симеоном Деве Марии, и вместе с ним славила Бога и говорила всем, что в мир явился Мессия.ВеликомученицаПо церковному календарю 10 сентября поминают великомученицу Шушаник – дочерь спарапета (военачальника) Армении Вардана Мамиконяна, возглавившего борьбу за независимость своей страны от власти персов в V веке.С детских лет будущая святая отличалась благочестием и богобоязненностью. Деву, названную в честь отца Вардандухт, любовно называли Шушаник. Ее выдали замуж за правителя (питиахша) Южного Картли Варскена.Заключив союз с Персией, Варскен, став вероотступником, принял маздеизм и пообещал обратить жену и детей. Шушаник, узнав об этом, не пожелала продолжать с ним супружеской жизни и поселилась в келье, расположенной недалеко от дворцовой церкви.Духовник царицы Яков Цуртавели, автор жития Святой "Мученичество Шушаник", повествует, что она мужественно держалась и не отступилась от веры, несмотря ни на какие угрозы, уговоры и мучения.Шесть с половиной лет царица, заключенная в темницу, переносила побои, унижения и пытки. Она скончалась в 475-м.ИмениныПо церковному календарю 10 сентября именины отмечают Анна, Василий, Георгий, Демид, Илларион, Иоанн, Лаврентий, Леонтий, Макар, Моисей, Николай, Павел, Савва, Сергий, Серафим, Стефан, Феодосий и Феодор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

