Курс лари на среду – 2,6921 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару 10.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 10 сентября в размере 2,6921 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару.

