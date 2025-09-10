https://sputnik-georgia.ru/20250910/mvd-rossii-napomnilo-rabotodatelyam-ob-obyazatelstvakh-pri-prieme-na-rabotu-inostrantsev-294895380.html
МВД России напомнило работодателям об обязательствах при приеме на работу иностранцев
МВД России напомнило работодателям об обязательствах при приеме на работу иностранцев
2025-09-10T11:30+0400
2025-09-10T11:30+0400
2025-09-11T15:44+0400
МВД России напомнило работодателям об обязательствах при приеме на работу иностранцев
В ведомстве рекомендуют работодателям внимательно соблюдать миграционное законодательство во избежание значительных штрафов и обеспечивать законное привлечение иностранных работников
Тбилиси, 10 сен — Sputnik.
Работодатели, привлекающие иностранных граждан, обязаны заключать с ними трудовой или гражданско-правовой договор и в течение трех дней уведомлять территориальные органы МВД России, передает сообщение Главного управления по вопросам миграции МФД РИА Новости
.
Уведомление о заключении или расторжении договора можно подать различными способами: через портал Госуслуг, напрямую в подразделение МВД, посредством уполномоченных организаций — ГБУ Москвы "ММЦ" и ФГУП "ПВС" МВД России, либо почтовым отправлением. При этом особое внимание ведомство обращает на удобство электронных сервисов, позволяющих оперативно выполнить требования законодательства.
По данным МВД, с начала года через портал Госуслуг уже направлено более 1 миллиона уведомлений о заключении договоров с иностранцами и свыше 700 тысяч уведомлений о расторжении.
За нарушение порядка предусмотрена административная ответственность. Для должностных лиц максимальный штраф составляет 50 тысяч рублей ($589), для юридических лиц — до 800 тысяч рублей ($9,430). В случае совершения правонарушений в Москве, Санкт-Петербурге или Ленинградской области санкции ужесточаются и могут достигать 70 тысяч рублей ($825) для должностных и 1 миллиона рублей ($11,788) для юридических лиц.
В ведомстве рекомендуют работодателям внимательно соблюдать миграционное законодательство во избежание значительных штрафов и обеспечивать законное привлечение иностранных работников.