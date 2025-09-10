https://sputnik-georgia.ru/20250910/mvd-rossii-napomnilo-rabotodatelyam-ob-obyazatelstvakh-pri-prieme-na-rabotu-inostrantsev-294895380.html

МВД России напомнило работодателям об обязательствах при приеме на работу иностранцев

МВД России напомнило работодателям об обязательствах при приеме на работу иностранцев

10.09.2025

2025-09-10T11:30+0400

2025-09-10T11:30+0400

2025-09-11T15:44+0400

Тбилиси, 10 сен — Sputnik. Работодатели, привлекающие иностранных граждан, обязаны заключать с ними трудовой или гражданско-правовой договор и в течение трех дней уведомлять территориальные органы МВД России, передает сообщение Главного управления по вопросам миграции МФД РИА Новости.Уведомление о заключении или расторжении договора можно подать различными способами: через портал Госуслуг, напрямую в подразделение МВД, посредством уполномоченных организаций — ГБУ Москвы "ММЦ" и ФГУП "ПВС" МВД России, либо почтовым отправлением. При этом особое внимание ведомство обращает на удобство электронных сервисов, позволяющих оперативно выполнить требования законодательства.За нарушение порядка предусмотрена административная ответственность. Для должностных лиц максимальный штраф составляет 50 тысяч рублей ($589), для юридических лиц — до 800 тысяч рублей ($9,430). В случае совершения правонарушений в Москве, Санкт-Петербурге или Ленинградской области санкции ужесточаются и могут достигать 70 тысяч рублей ($825) для должностных и 1 миллиона рублей ($11,788) для юридических лиц.В ведомстве рекомендуют работодателям внимательно соблюдать миграционное законодательство во избежание значительных штрафов и обеспечивать законное привлечение иностранных работников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

