Нацбанк Грузии не смягчит монетарную политику в 2025 году – Galt & Taggart

Смягчение монетарной политики ожидается во второй половине 2026 года, считает эксперт 10.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии сохранит ставку рефинансирования на уровне 8% до конца 2025 года, заявил экономист инвестиционной компании Galt & Taggart Лаша Кавтарадзе. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%. По словам экономиста, по прогнозу Galt & Taggart, среднегодовая инфляция в текущем году составит 3,7%, что несколько выше целевого уровня. "Именно при таком уровне Национальный банк, вероятно, воздержится от изменения ставки монетарной политики", – пояснил он. Согласно данным Национальной службы статистики, годовая инфляция (август 2025 года к августу 2024-го) в Грузии составила 4,6% при целевом показателе 3%. Как заявил Кавтарадзе, смягчение монетарной политики ожидается во второй половине 2026 года. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

