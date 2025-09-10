https://sputnik-georgia.ru/20250910/natsbank-gruzii-ne-smyagchit-monetarnuyu-politiku-v-2025-godu--galt--taggart-294852063.html
Нацбанк Грузии не смягчит монетарную политику в 2025 году – Galt & Taggart
Нацбанк Грузии не смягчит монетарную политику в 2025 году – Galt & Taggart
Смягчение монетарной политики ожидается во второй половине 2026 года, считает эксперт 10.09.2025
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии сохранит ставку рефинансирования на уровне 8% до конца 2025 года, заявил экономист инвестиционной компании Galt & Taggart Лаша Кавтарадзе. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%. По словам экономиста, по прогнозу Galt & Taggart, среднегодовая инфляция в текущем году составит 3,7%, что несколько выше целевого уровня. "Именно при таком уровне Национальный банк, вероятно, воздержится от изменения ставки монетарной политики", – пояснил он. Согласно данным Национальной службы статистики, годовая инфляция (август 2025 года к августу 2024-го) в Грузии составила 4,6% при целевом показателе 3%. Как заявил Кавтарадзе, смягчение монетарной политики ожидается во второй половине 2026 года. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии сохранит ставку рефинансирования на уровне 8% до конца 2025 года, заявил экономист инвестиционной компании Galt & Taggart Лаша Кавтарадзе.
Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%.
"Состоится заседание, и мы ожидаем, что Нацбанк оставит ее без изменений. Ожидания снижения меньше, ставка сохранится на уровне 8% до конца года", – сказал Кавтарадзе в эфире медиаплатформы BMG.
По словам экономиста, по прогнозу Galt & Taggart, среднегодовая инфляция в текущем году составит 3,7%, что несколько выше целевого уровня.
"Именно при таком уровне Национальный банк, вероятно, воздержится от изменения ставки монетарной политики", – пояснил он.
Согласно данным Национальной службы статистики, годовая инфляция (август 2025 года к августу 2024-го) в Грузии составила 4,6% при целевом показателе 3%.
Как заявил Кавтарадзе, смягчение монетарной политики ожидается во второй половине 2026 года.
"Однако наши прогнозы показывают, что в следующем, 2026 году, инфляция может оказаться ниже целевого уровня, и на этом фоне ожидается снижение ставки монетарной политики на 0,25, 0,5 процентных пункта и более во второй половине года", – заявил Кавтарадзе.
Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась.