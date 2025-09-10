https://sputnik-georgia.ru/20250910/natsbank-gruzii-prinyal-reshenie-ne-smyagchat-monetarnuyu-politiku-294880643.html

Нацбанк Грузии принял решение не смягчать монетарную политику

Нацбанк Грузии принял решение не смягчать монетарную политику

Sputnik Грузия

Дальнейшее изменение ставки монетарной политики будет зависеть от обновленных макроэкономических прогнозных сценариев и анализа рисков 10.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-10T13:53+0400

2025-09-10T13:53+0400

2025-09-10T13:53+0400

экономика

грузия

новости

национальный банк грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830095_253:49:2219:1155_1920x0_80_0_0_733711d014e941f34fe890ac839c461b.jpg

ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась. Согласно центральному сценарию регулятора, инфляция, как и ожидалось, временно останется выше целевого уровня и будет находиться в пределах 3,8% в 2025 году. "Хотя текущая динамика инфляции в основном обусловлена ​​временными факторами предложения, Национальный банк по-прежнему придерживается осторожного подхода, чтобы текущий рост цен не отразился на долгосрочных инфляционных ожиданиях. В результате в среднесрочной перспективе инфляция стабилизируется на уровне около 3%", - отметил регулятор. Кроме того, по информации Нацбанка, учитывая высокую глобальную неопределенность, риски для инфляции, как в сторону роста, так и снижения, остаются значительными. Исходя из этого, Комитет монетарной политики рассмотрел сценарии как высокоинфляционных, так и низкоинфляционных рисков. Кроме того, повторная эскалация геополитической ситуации на Ближнем Востоке создаст инфляционные риски, поскольку создаст значительное давление на глобальный рынок нефти, отмечает Нацбанк. Также, по информации Нацбанка, длительное сохранение инфляции выше целевого уровня в 3% может создать риски роста инфляционных ожиданий. Реализация этих рисков, по сравнению с центральным сценарием, требует более высокой траектории ставки монетарной политики. С другой стороны, Комитет рассмотрел сценарий низких инфляционных рисков, в случае реализации которого фундаментальные процессы потребуют более низкой траектории ставки монетарной политики, чем в центральном сценарии. Дальнейшее изменение ставки монетарной политики будет зависеть от обновленных макроэкономических прогнозных сценариев и анализа рисков. Следующее заседание комитета монетарной политики Нацбанка состоится 5 ноября 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальный банк грузии