Нацбанк Грузии принял решение не смягчать монетарную политику

10.09.2025
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики.
Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась.
"В результате макроэкономического анализа и оценки существующих рисков Комитет по монетарной политике счел оптимальным сохранение умеренно жесткой монетарной политики и оставил ставку монетарной политики без изменений на уровне 8%", - говорится в сообщении.
Согласно центральному сценарию регулятора, инфляция, как и ожидалось, временно останется выше целевого уровня и будет находиться в пределах 3,8% в 2025 году.
"Хотя текущая динамика инфляции в основном обусловлена временными факторами предложения, Национальный банк по-прежнему придерживается осторожного подхода, чтобы текущий рост цен не отразился на долгосрочных инфляционных ожиданиях. В результате в среднесрочной перспективе инфляция стабилизируется на уровне около 3%", - отметил регулятор.
Кроме того, по информации Нацбанка, учитывая высокую глобальную неопределенность, риски для инфляции, как в сторону роста, так и снижения, остаются значительными.
Исходя из этого, Комитет монетарной политики рассмотрел сценарии как высокоинфляционных, так и низкоинфляционных рисков.
"С одной стороны, тарифная политика США изменчива, и ее окончательный вариант неоднократно пересматривался. Такая ситуация усиливает фрагментацию мировой экономики. В результате могут возникнуть сбои в цепочках поставок, что будет способствовать формированию стагфляционной среды", - отмечено в сообщении.
Кроме того, повторная эскалация геополитической ситуации на Ближнем Востоке создаст инфляционные риски, поскольку создаст значительное давление на глобальный рынок нефти, отмечает Нацбанк.
Также, по информации Нацбанка, длительное сохранение инфляции выше целевого уровня в 3% может создать риски роста инфляционных ожиданий. Реализация этих рисков, по сравнению с центральным сценарием, требует более высокой траектории ставки монетарной политики.
С другой стороны, Комитет рассмотрел сценарий низких инфляционных рисков, в случае реализации которого фундаментальные процессы потребуют более низкой траектории ставки монетарной политики, чем в центральном сценарии.
Дальнейшее изменение ставки монетарной политики будет зависеть от обновленных макроэкономических прогнозных сценариев и анализа рисков.
Следующее заседание комитета монетарной политики Нацбанка состоится 5 ноября 2025 года.