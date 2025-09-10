https://sputnik-georgia.ru/20250910/obse-otkazalas-ot-missii-v-gruziyu--v-pravyaschey-partii-raskryli-prichiny-294879351.html

ОБСЕ отказалась от миссии в Грузию – в правящей партии раскрыли причины

ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Присутствие международных наблюдателей европейского уровня кому-то может быть невыгодно, так как они могут дать положительную оценку предстоящим в Грузии выборам в органы местного самоуправления, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Власти Грузии 6 сентября направили официальное приглашение БДИПЧ/ОБСЕ для наблюдения за выборами. Однако организация сочла, что приглашение поступило слишком поздно (менее чем за месяц до выборов), что делает невозможным полноценное развертывание миссии наблюдателей. В заявлении БДИПЧ отмечено, что надежное и объективное наблюдение требует времени для подготовки и доступа ко всем ключевым этапам избирательного процесса. В связи с этим организация не сможет направить свою миссию в Грузию. По его словам, после того, как организация дала положительную оценку парламентским выборам, которые состоялись в Грузии осенью 2024 года, на нее началось беспрецедентное давление. "История не помнит такого давления и буллинга с тех пор, как ОБСЕ/БДИПЧ наблюдала за (парламентскими – ред.) выборами в Грузии и вынесла положительное заключение. Здесь есть предположения о том, что пытались избежать именно подобного возможного обострения ситуации", – добавил он. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 14 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов (сакребуло). В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

