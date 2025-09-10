Посол Германии разжигает экстремизм в грузинском обществе – Каладзе

https://sputnik-georgia.ru/20250910/posol-germanii-razzhigaet-ekstremizm-v-gruzinskom-obschestve--kaladze-294881568.html

Очень тяжело, когда представитель другой страны вмешивается во внутриполитические дела твоего государства, сказал грузинский политик 10.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Посол Германии в Грузии Петер Фишер поощряет разжигание розни и экстремизма в грузинском обществе, перейдя все "красные линии", заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Ранее в понедельник после противостояния у избирательного штаба кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили, спикер парламента Шалва Папуашвили обвинил посла Германии в том, что тот поддерживает провокаторов и подстрекателей.Фишер в ответ на обвинения и критику Папуашвили в свой адрес написал в Сети, что у него состоялась "хорошая беседа" с госминистром Германии по европейским делам Гюнтером Крихбаумом. Тот заверил Фишера в полной поддержке немецкого правительства, а также "выразил глубокую обеспокоенность тем направлением, по которому развивается Грузия". По его словам, очень тяжело, когда представитель другой страны вмешивается во внутриполитические дела страны. "Вспомним также парламентские выборы, какие заявления они делали, какие призывы звучали. Они, как правило, участвовали в предвыборной кампании. Народ дал адекватный ответ этим людям, так называемым дипломатам, ненавидящих грузин – они победили их на парламентских выборах", – сказал Каладзе. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса Евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября — начале декабря. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

