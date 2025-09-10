https://sputnik-georgia.ru/20250910/prokuratura-gruzii-zhenschinu-shantazhirovali-kadrami-lichnoy-zhizni-294879847.html
Прокуратура Грузии: женщину шантажировали кадрами личной жизни
Прокуратура Грузии: женщину шантажировали кадрами личной жизни
Sputnik Грузия
Прокуратура проводит жесткую уголовную политику в отношении лиц, совершающих преступления, связанные с разглашением частной жизни 10.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-10T19:19+0400
2025-09-10T19:19+0400
2025-09-10T19:19+0400
происшествия
грузия
новости
западная грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/41/234094122_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_09b2b9e17141299a7bfb2254fd8b24bc.jpg
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Прокуратура задержала жителя Западной Грузии по обвинению в незаконном хранении и распространении фактов тайны личной жизни, сообщили в пресс-службе ведомства. Следствие установило, что задержанный незаконно завладел информацией, содержащей тайну личной жизни потерпевшей, и, угрожая ее разглашением, неоднократно вынуждал жертву отправлять ему фотографии аналогичного содержания. Обвиняемый был задержан 9 сентября. В случае обвинительного приговора ему грозит до 7 лет тюрьмы. В ближайшее время прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура проводит строгую уголовную политику в отношении лиц, совершающих подобные преступления. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
западная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/41/234094122_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_499adf2b952ab3fd79ec51a7e058720e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, западная грузия
происшествия, грузия, новости, западная грузия
Прокуратура Грузии: женщину шантажировали кадрами личной жизни
Прокуратура проводит жесткую уголовную политику в отношении лиц, совершающих преступления, связанные с разглашением частной жизни
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Прокуратура задержала жителя Западной Грузии по обвинению в незаконном хранении и распространении фактов тайны личной жизни, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствие установило, что задержанный незаконно завладел информацией, содержащей тайну личной жизни потерпевшей, и, угрожая ее разглашением, неоднократно вынуждал жертву отправлять ему фотографии аналогичного содержания.
Обвиняемый был задержан 9 сентября. В случае обвинительного приговора ему грозит до 7 лет тюрьмы.
В ближайшее время прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Прокуратура проводит строгую уголовную политику в отношении лиц, совершающих подобные преступления.