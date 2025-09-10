https://sputnik-georgia.ru/20250910/prokuratura-gruzii-zhenschinu-shantazhirovali-kadrami-lichnoy-zhizni-294879847.html

Прокуратура Грузии: женщину шантажировали кадрами личной жизни

10.09.2025

ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Прокуратура задержала жителя Западной Грузии по обвинению в незаконном хранении и распространении фактов тайны личной жизни, сообщили в пресс-службе ведомства. Следствие установило, что задержанный незаконно завладел информацией, содержащей тайну личной жизни потерпевшей, и, угрожая ее разглашением, неоднократно вынуждал жертву отправлять ему фотографии аналогичного содержания. Обвиняемый был задержан 9 сентября. В случае обвинительного приговора ему грозит до 7 лет тюрьмы. В ближайшее время прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура проводит строгую уголовную политику в отношении лиц, совершающих подобные преступления. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

