Сборная Грузии уступила Финляндии в 1/4 финала Евробаскета-2025
Сборная Грузии уступила Финляндии в 1/4 финала Евробаскета-2025
Sputnik Грузия
На матче сборных в Риге присутствовал президент Грузии Михаил Кавелашвили 10.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу, впервые пробившаяся в 1/4 финала чемпионата Европы, уступила команде Финляндии — 93:79 и покидает Евробаскет. Самым результативными игроками в составе сборной Грузии стали Сандро Мамукелашвили — 22 очков, Дуда Санадзе — 19, Торнике Шенгелия — 18, Гога Битадзе — 14. Грузинские баскетболисты выиграли одну из четырех четвертей. Самой провальной оказалась первая: 15:28, 25:29, 22:14, 17:22. В начале последней четверти за очередной неспортивный фол был удален с площадки Гога Битадзе, а за три минуты до конца встречи за ним последовал Шенгелия. Составы сборной Грузии: Рати Андроникашвили, Александр Мамукелашвили, Кахабер Джинчарадзе, Бека Бурджанадзе, Георгий Шермадини, Дуда Санадзе, Георгий Корсантия, Александр Пхевадзе, Торнике Шенгелия (капитан), Гога Битадзе, Камар Болдуин, Георгий Очхикидзе. На матче сборных в Риге присутствовал президент Грузии Михаил Кавелашвили. За исторический выход в 1/4 Евробаскета правительство Грузии наградило национальную команду 3 млн лари. Для грузинских болельщиков было назначено три чартерных субсидированных рейса в Ригу.
Сборная Грузии уступила Финляндии в 1/4 финала Евробаскета-2025

20:04 10.09.2025
© photo: Sputnik / StringerСборная Грузии по баскетболу. Матч со сборной Исландии 26 февраля 2023
Сборная Грузии по баскетболу. Матч со сборной Исландии 26 февраля 2023 - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2025
© photo: Sputnik / Stringer
На матче сборных в Риге присутствовал президент Грузии Михаил Кавелашвили
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу, впервые пробившаяся в 1/4 финала чемпионата Европы, уступила команде Финляндии — 93:79 и покидает Евробаскет.
Самым результативными игроками в составе сборной Грузии стали Сандро Мамукелашвили — 22 очков, Дуда Санадзе — 19, Торнике Шенгелия — 18, Гога Битадзе — 14.
Грузинские баскетболисты выиграли одну из четырех четвертей. Самой провальной оказалась первая: 15:28, 25:29, 22:14, 17:22.
В начале последней четверти за очередной неспортивный фол был удален с площадки Гога Битадзе, а за три минуты до конца встречи за ним последовал Шенгелия.
Составы сборной Грузии: Рати Андроникашвили, Александр Мамукелашвили, Кахабер Джинчарадзе, Бека Бурджанадзе, Георгий Шермадини, Дуда Санадзе, Георгий Корсантия, Александр Пхевадзе, Торнике Шенгелия (капитан), Гога Битадзе, Камар Болдуин, Георгий Очхикидзе.
На матче сборных в Риге присутствовал президент Грузии Михаил Кавелашвили.
За исторический выход в 1/4 Евробаскета правительство Грузии наградило национальную команду 3 млн лари. Для грузинских болельщиков было назначено три чартерных субсидированных рейса в Ригу.
