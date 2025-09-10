https://sputnik-georgia.ru/20250910/sistema-elektronnoy-ocheredi-dlya-bolshegruzov-zarabotaet-na-granitse-rossii-s-gruziey--294851060.html

Система электронной очереди для большегрузов заработает на границе России с Грузией

10.09.2025

ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Система предварительного бронирования даты и времени подъезда к российско-грузинской границе "Верхний Ларс" для грузовых автомобилей заработает с 1 октября 2025 года, сообщил Минтранс России. Порядок пересечения границы посредством электронной очереди будет координировать подведомственное Минтрансу России ФГКУ Росгранстрой. Резервирование даты и времени будет осуществляться посредством портала государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). В целях минимизации риска возникновения очередей на российско-грузинском участке границы в связи с внедрением указанной системы водителям рекомендуется до 1 октября пройти регистрацию личных кабинетов и карточек транспортных средств на портале ГИС ЭПД. После регистрации в системе получить слот можно будет в специальных пунктах регистрации, расположенных по адресам: Р-217 Кавказ, 498-й километр, Архонское шоссе, 8-й км. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

