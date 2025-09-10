https://sputnik-georgia.ru/20250910/tsik-gruzii-sozhaleet-chto-nablyudateli-obse-ne-priedut-na-vybory-4-oktyabrya-294886250.html

ЦИК Грузии сожалеет, что наблюдатели ОБСЕ не приедут на выборы 4 октября

ЦИК Грузии сожалеет, что наблюдатели ОБСЕ не приедут на выборы 4 октября

Sputnik Грузия

В заявлении БДИПЧ отмечено, что "надежное и объективное наблюдение требует времени для подготовки и доступа ко всем ключевым этапам избирательного процесса" 10.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-10T18:00+0400

2025-09-10T18:00+0400

2025-09-10T18:00+0400

выборы

выборы в местные органы власти в грузии 2025

выборы в местные органы власти в грузии

местные выборы

местные выборы

бдипч/обсе

обсе

тбилиси

политика

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260129763_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_976eedffbd300d33e3b54fe0480bc13f.jpg

ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии сожалеет о том, что миссия БДИПЧ/ОБСЕ не будет наблюдать за местными выборами, хотя ей было направлено соответствующее приглашение, заявила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани. Власти Грузии 6 сентября направили официальное приглашение миссие БДИПЧ/ОБСЕ для наблюдения за выборами. Однако организация сочла, что приглашение поступило слишком поздно (менее чем за месяц до выборов), что делает невозможным полноценное развертывание миссии наблюдателей. В заявлении БДИПЧ отмечено, что "надежное и объективное наблюдение требует времени для подготовки и доступа ко всем ключевым этапам избирательного процесса". По ее словам, на сегодняшний день зарегистрировано 16 международных и 9 местных организаций по наблюдению за выборами. "Однако, как я уже упоминала, существуют сроки. Для нас, избирательной администрации, конечно, как всегда, так и сейчас, участие как местных, так и международных организаций в этом процессе, конечно, важно", — сказала Иоселиани. По ее словам, Центральная избирательная комиссия готова зарегистрировать все организации, подавшие заявки в установленные сроки: до 24 сентября для местных наблюдательных организаций, до 27 сентября для международных наблюдательных организаций и до 29 сентября для аккредитации СМИ. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов (сакребуло). В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

выборы, выборы в местные органы власти в грузии 2025, выборы в местные органы власти в грузии, местные выборы, местные выборы, бдипч/обсе, обсе, тбилиси, политика, грузия, новости