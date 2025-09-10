https://sputnik-georgia.ru/20250910/v-gruzii-rastet-chislo-samoubiystv-kak-borotsya-s-trevozhnoy-statistikoy-294885127.html

В Грузии растет число самоубийств: как бороться с тревожной статистикой?

Sputnik Грузия

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств, который отмечается с 2003 года.

Каждый такой случай – это большая трагедия. В Грузии в последние годы число самоубийств растет. По данным МВД, в 2024 году произошел 431 такой случай, пытались покончить с собой 298 человек.Для сравнения: за весь 2023 год в Грузии произошло 186 самоубийств и 107 попыток суицида. Ситуация ухудшилась более чем в два раза, и это заставляет беспокоиться.Около трети всех самоубийств приходится на Тбилиси, затем следует Аджария, на третьем месте – регионы Квемо Картли, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Две трети самоубийц составляют мужчины.Самой младшей жертве суицида было 11 лет, самой старшей – 84 года. Больше всего самоубийств приходится на возрастную группу от 30 до 40 лет При этом жизнь самоубийством кончают не только жители Грузии, но и иностранцы. Среди них в 2024 году были граждане Беларуси, России, Украины и Канады.

