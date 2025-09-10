"Верхний Ларс" сегодня: дорога в направлении грузино-российской границы открыта

https://sputnik-georgia.ru/20250910/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-gruzino-rossiyskoy-granitsy-otkryta-294884118.html

Движение транспорта было запрещено с раннего утра среды 10.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Движение всех видов транспорта на 109 км дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении грузино-российской границы восстановлено, сообщила пресс-служба департамента автодорог. Движение транспорта было запрещено с раннего утра среды. Из-за сильного дождя на дорогу сошла большая масса грунта и камней. Работы по очистке дороги велись с раннего утра. На месте до сих пор остается спецтехника. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

