"Верхний Ларс" сегодня: дорога в направлении грузино-российской границы открыта

Sputnik Грузия
Движение транспорта было запрещено с раннего утра среды 10.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Движение всех видов транспорта на 109 км дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении грузино-российской границы восстановлено, сообщила пресс-служба департамента автодорог. Движение транспорта было запрещено с раннего утра среды. Из-за сильного дождя на дорогу сошла большая масса грунта и камней. Работы по очистке дороги велись с раннего утра. На месте до сих пор остается спецтехника. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
