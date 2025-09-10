https://sputnik-georgia.ru/20250910/za-isporchennyy-banner-kakhi-kaladze-protestuyuschim-grozit-srok-294882445.html
За испорченный баннер Кахи Каладзе протестующим грозит срок
За испорченный баннер Кахи Каладзе протестующим грозит срок
Sputnik Грузия
МВД Грузии ведет расследование по делу об испорченном баннере кандидата в мэры Тбилиси. Наказание за это – до трех лет лишения свободы по статье о порче или... 10.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-10T14:32+0400
2025-09-10T14:32+0400
2025-09-10T14:32+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
каха каладзе
тбилиси
грузия
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0a/294882255_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_610fab23213450f591a10ce16ab4d613.jpg
Вечером 9 сентября у здания, где находится избирательный штаб Кахи Каладзе, опять собрались активисты оппозиции, перекрыв один из центральных проспектов.Там планировался митинг в поддержку "Грузинской мечты", который не состоялся. Разочарованные активисты оппозиции, которых полиция даже не разгоняла и не останавливала, забросали яйцами и йогуртами баннеры у входа в здание, а также оставили на одном из них надпись "Русская мечта".
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0a/294882255_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_550c50acbe28a66e465313edcb06d8e0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, каха каладзе, тбилиси, грузия, политика, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, каха каладзе, тбилиси, грузия, политика, видео
За испорченный баннер Кахи Каладзе протестующим грозит срок
МВД Грузии ведет расследование по делу об испорченном баннере кандидата в мэры Тбилиси. Наказание за это – до трех лет лишения свободы по статье о порче или уничтожении имущества
Вечером 9 сентября у здания, где находится избирательный штаб Кахи Каладзе, опять собрались активисты оппозиции, перекрыв один из центральных проспектов.
Там планировался митинг в поддержку "Грузинской мечты", который не состоялся. Разочарованные активисты оппозиции, которых полиция даже не разгоняла и не останавливала, забросали яйцами и йогуртами баннеры у входа в здание, а также оставили на одном из них надпись "Русская мечта".