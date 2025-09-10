https://sputnik-georgia.ru/20250910/za-isporchennyy-banner-kakhi-kaladze-protestuyuschim-grozit-srok-294882445.html

За испорченный баннер Кахи Каладзе протестующим грозит срок

МВД Грузии ведет расследование по делу об испорченном баннере кандидата в мэры Тбилиси. Наказание за это – до трех лет лишения свободы по статье о порче или... 10.09.2025, Sputnik Грузия

Вечером 9 сентября у здания, где находится избирательный штаб Кахи Каладзе, опять собрались активисты оппозиции, перекрыв один из центральных проспектов.Там планировался митинг в поддержку "Грузинской мечты", который не состоялся. Разочарованные активисты оппозиции, которых полиция даже не разгоняла и не останавливала, забросали яйцами и йогуртами баннеры у входа в здание, а также оставили на одном из них надпись "Русская мечта".

