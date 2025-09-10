https://sputnik-georgia.ru/20250910/zapad-zakryval-glaza-na-prestupnyy-rezhim-saakashvili--glava-parlamenta-gruzii-294882560.html

Запад закрывал глаза на преступный режим Саакашвили – глава парламента Грузии

ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Преступления, совершенные во время президентства Михаила Саакашвили, происходили при молчаливом согласии Запада, для которого разговоры о правах человека и верховенстве закона служили лишь предлогом для политического давления, а не отражением реальных ценностей, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети X. К своему посту он приложил постановление парламента о заключении Временной следственной комиссии по деятельности режима 2003-2012 годов, его политических должностных лиц, а также нынешних и бывших чиновников, аффилированных с политическими партиями этого режима с 2003 года по настоящее время. По его словам, достаточно сказать, что Европейская народная партия (ЕНП) и по сей день не только "чтит диктатора Саакашвили как героя", но и продолжает считать ЕНД партией-членом своей политической семьи. Европейская народная партия – крупнейшая европейская политическая партия. Она была основана в 1976 году и представлена во всех институтах Европейского союза, а также в Совете Европы. "Единое национальное движение" (ЕНД) является членом ЕНП с 2008 года. Глава парламента также напомнил о том, что бывшие представители власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили и сегодня занимают высокие посты на Украине. Так, Зураб Адеишвили является советником генпрокурора Украины, Георгий Лорткипанидзе – замдиректора контрразведки Украины, Эка Ткешелашвили и Леван Дучидзе работают в ведущих донорских организациях. Один из ведущих членов режима, Нона Цоцория, до сих пор занимается отбором судей в Молдове. Как отметил Папуашвили, уже один этот факт позволяет понять истинную цель т. н. системы веттинга при назначении судей. Это, по его словам, "не создание по-настоящему свободной правовой системы, а формирование конструкции, напоминающей подчиненную судебную власть времен Саакашвили". С инициативой внедрения системы веттинга, предусматривающей проверку судей представителями НПО и посольств стран-партнеров, ранее выступила оппозиция. Однако в правящей партии сочли ее неприемлемой и противоречащей основным принципам демократии. Как отметил Папуашвили, работа следственной комиссии не была "кабинетным исследованием". Отдельной темой, по словам главы парламента, стал период после 2012 года, когда "Единое национальное движение" во главе с Саакашвили предприняло непрекращающиеся попытки свержения власти, превратившись в экстремистскую силу грузинской политики. Папуашвили назвал постановление комиссии важным шагом к завершению трагической главы в истории Грузии и переходу к подлинной демократии, основанной на национальных интересах, принципах государственного суверенитета и равноправия при широкой поддержке народа. Работа комиссии продолжалась шесть месяцев. За это время было проведено 44 открытых заседания, опрошено 139 свидетелей, подано 778 заявлений и подготовлено 460 страниц заключения. В последней главе документа описываются процессы, начавшиеся в 2012 году и продолжающиеся до сегодняшнего дня. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

