https://sputnik-georgia.ru/20250911/294893784.html

Россия и Беларусь проведут плановые учения "Запад - 2025"

Россия и Беларусь проведут плановые учения "Запад - 2025"

Sputnik Грузия

В Кремле подчеркнули, что учения "Запад-2025" не имеют целью воздействие на другие государства 11.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-11T16:56+0400

2025-09-11T16:56+0400

2025-09-11T18:42+0400

в мире

россия

дмитрий песков

москва

минск

беларусь

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1c/289217763_0:36:1767:1029_1920x0_80_0_0_bc87db06db28ad7a49ec62783a7a247e.jpg

Тбилиси, 11 сен – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предстоящие учения "Запад-2025", заявил, что Москва и Минск намерены и дальше придерживаться курса на углубление сотрудничества, сообщают РИА Новости.Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. В департаменте международного военного сотрудничества главной темой маневров назвали совместное применение группировок войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что учения состоятся, отметив, что это плановое мероприятие и оно не направлено против кого-либо. Он добавил, что речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками.Учения "Запад-2025"Совместные белорусско-российские маневры проходят на полигонах республики раз в два года. В феврале текущего года стало известно, что учения "Запад-2025" пройдут на территории Беларуси в середине сентября. Точную дату Минобороны Беларуси назвало 12 августа – тогда было объявлено, что маневры состоятся с 12 по 16 сентября.Изначально планировалось, что в совместных учениях Беларуси и России будут задействованы свыше 13 тысяч военнослужащих. Позже министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что принято решение о снижении параметров учений и переносе основных маневров вглубь белорусской территории от западных границ.Президент Беларуси Александр Лукашенко пояснил, что такое решение было принято, чтобы снизить градус напряженности в регионе. Белорусский лидер также неоднократно подчеркивал, что Беларусь и Россия ни на кого нападать не собираются, а министр обороны заявлял, что Москва и Минск проводят учения "Запад" для себя. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

москва

минск

беларусь

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, дмитрий песков, москва, минск, беларусь