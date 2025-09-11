https://sputnik-georgia.ru/20250911/antiamerikanskiy-razvorot-gruzii-detali-i-reaktsiya-na-zasedanie-khelsinkskoy-komissii-294893469.html

Антиамериканский разворот Грузии: детали и реакция на заседание Хельсинкской комиссии

Антиамериканский разворот Грузии: детали и реакция на заседание Хельсинкской комиссии

В правящей партии Грузии заявили, что обсуждения не имели никакого отношения ни к Китаю, ни к реальной ситуации в стране и были направлены исключительно на...

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. На слушаниях по Грузии в Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе прозвучал поток лжи и дезинформации, направленный на подрыв грузино-американских отношений и препятствование их обновлению, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили.Слушания под названием "От партнера к проблеме: антиамериканский разворот Грузии" в Хельсинкской комиссии состоялись 10 сентября. Докладчики и конгрессмены резко раскритиковали внешнюю и внутреннюю политику "Грузинской мечты" и заявили о необходимости принятия MEGOBARI Act.По его словам, обсуждения не имели никакого отношения ни к Китаю, ни к реальной ситуации в Грузии, и были направлены исключительно на подрыв грузино-американских отношений. Детали заседания В статусе приглашенных свидетелей на заседание комиссии выступили экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили и бывший министр обороны Тина Хидашели. Зурабишвили заявила, что правящая партия "Грузинская мечта" все больше отдаляется от США и сближается с авторитарными режимами. По ее словам, риторика правящей партии становится все более агрессивной и антиамериканской, а ее лидеры активно развивают отношения с Россией, Китаем и Ираном. "Сегодня, впервые за более чем три десятилетия, правящий режим в Грузии отвернулся от этого партнерства. Он сознательно дистанцирует и изолирует себя и страну от надежного союзника, одновременно все больше сближаясь с противниками США", – заявила Зурабишвили. В служении интересам авторитарных режимов обвинила власти Грузии и экс-глава оборонного ведомства Тинатин Хидашели. "Свободная, демократическая и ориентированная на Запад Грузия неприемлема для Москвы, Тегерана и становится все более проблемной для Пекина. К сожалению, правящая партия "Грузинская мечта" выбрала путь сотрудничества с этими авторитарными режимами, вместо того чтобы им противостоять", – заявила Хидашели. В своем выступлении Хидашели призвала власти США предпринять конкретные шаги. В частности, ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты", оказать поддержку гражданскому сектору и независимым СМИ, возобновить сотрудничество в сфере обороны, а также принять MEGOBARI Act. В свою очередь, конгрессмен-демократ Стив Коэн на слушаниях в Хельсинкской комиссии заявил, что "Грузинская мечта" превратилась в грузинский кошмар, так как не исполнила свои обещания. Он также отметил, что поразительно, что законопроект MEGOBARI Act не был принят в Сенате, несмотря на широкую поддержку. "Жаль, что Сенат не принял и не примет законопроект MEGOBARI Act, были какие-то проблемы... Похоже, один человек смог его убить, и это удивительно, почему это произошло – я не понимаю", – заявил Коэн. Что произошло с MEGOBARI Act Законопроект MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence), в котором говорится о введении санкций против грузинских политиков и членов их семей за "откат от демократии" был инициирован еще при администрации Байдена. Его автором является сопредседатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон, который отличается резкой критикой в адрес нынешних властей Грузии. В мае 2025 года Палата представителей Конгресса США утвердила MEGOBARI Act. Однако, по данным СМИ, MEGOBARI Act был заблокирован в Сенате США, главным образом по инициативе сенатора-республиканца Марквейна Маллина. Он и еще несколько сенаторов выразили обеспокоенность, что закон якобы может навредить грузинскому народу, а не только отдельным чиновникам. Вместо санкций сенаторы предложили дать Тбилиси шанс на диалог и пересмотр политики, прежде чем применять меры давления. По данным СМИ, в конце августа сенатору Маллину также удалось убедить лидера большинства в Сенате Джона Туна исключить MEGOBARI Act из пакета закона о национальной обороне (NDAA). Реакция премьера ГрузииПровал MEGOBARI Act в Сенате США премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал положительным развитием событий, поскольку, по его словам, этот законопроект был враждебным по отношению к грузинскому народу и государству. Он также назвал инициатора законопроекта, конгрессмена Джо Уилсона, "проплаченным лоббистом" и агентом "глубинного государства". Такими же агентами, по словам премьера, являются выступавшие на заседании Хельсинкской комиссии Зурабишвили и Хидашели.При этом, как отметил премьер, критика грузино-китайских отношений со стороны отдельных политиков является спекуляцией, так как, по его словам, даже президент Дональд Трамп выступает за углубление сотрудничества с Китаем. "Сам Трамп говорит о необходимости максимально углубить партнерство с Китаем как в политическом, так и в экономическом плане. Вы сами видите, насколько спекулятивны заявления, которые делают как представители Грузии, так и отдельные агенты "глубинного государства", – отметил он. Премьер также подтвердил, что у нынешних властей есть четкая цель – перезагрузить отношения с США с чистого листа на основе конкретной дорожной карты и восстановить стратегическое партнерство.Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужили принятые в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но воздерживается от встреч на высоком уровне, ограничиваясь контактами через посольство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

