Двое граждан Украины ввезли взрывчатку в Грузию – Служба госбезопасности

Следствие выясняет, предназначалась ли взрывчатка для совершения теракта в Грузии или же страна использовалась лишь как транзитный пункт 11.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Служба Госбезопасности Грузии задержала двух граждан Украины за ввоз в страну взрывчатки, сообщили на брифинге в СГБ Грузии. По данным ведомства, 10 сентября грузовик с украинскими номерами въехал в Грузию через КПП "Сарпи" из Турции, до этого он находился в Румынии и Болгарии. В машине обнаружили 2,4 кг взрывчатого вещества гексоген, спрятанного в тайниках. Как подчеркнули в СГБ, гексоген значительно мощнее, чем тротил.Следствие выяснило, что неустановленное лицо на территории Украины передало взрывчатое вещество водителю автомобиля (украинскому гражданину). Опасный груз был спрятан в бочках. Водителю сообщили, что после пересечения границы Грузии вещество должен будет забрать другой человек.СГБ задержала как водителя автомобиля, так и лицо, с которым он связался уже на территории Грузии. При обысках у задержанных нашли восемь мобильных телефонов, компьютер, электронные носители, крупную сумму наличных, SIM-карты разных стран, а также кокаин. Расследование ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатки", а также "Незаконный оборот наркотиков". Следствие устанавливает, была ли взрывчатка предназначена для теракта в Грузии или Грузия использовалась как транзитная страна. В случае новых деталей СГБ сообщит их.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

