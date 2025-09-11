https://sputnik-georgia.ru/20250911/gruzinskaya-mechta-nezadolgo-do-vyborov-lidiruet-v-oprose-gorbi--reaktsiya-vlastey-294899445.html

"Грузинская мечта" незадолго до выборов лидирует в опросе GORBI – реакция властей

Глава грузинского правительства прогнозирует победу правящей партии "Грузинская мечта" во всех 64 муниципалитетах 11.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Высокий рейтинг правящей партии "Грузинская мечта", который отражен в результатах опроса Международного центра изучения общественного мнения GORBI, свидетельствует о доверии населения к власти и о сложной ситуации в оппозиции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Согласно результатам опроса Международного центра изучения общественного мнения GORBI, проведенного по заказу телекомпании "Имеди", если бы выборы в органы местного самоуправления состоялись сегодня, то по Грузии за "Грузинскую мечту" проголосовало бы 65,9% опрошенных, по Тбилиси – 54,6%. По сравнению с предыдущими результатами опроса GORBI, который провели в июле, рейтинг правящей партии значительно вырос, как и рейтинг партии "Гирчи" – с 3,2 до 5,1%. А вот за партию "Лело" спустя два месяца готовы проголосовать меньше опрошенных. По его словам, правящая партия рассчитывает на победу во всех 64 муниципалитетах. "Что касается столицы, то наша цель – победить на этих выборах с большим отрывом уже в первом туре", – заявил Кобахидзе. По словам спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили, у партий "Лело" и "Гахария за Грузию", которые занимают вторую и третью строчку по результатам опроса, нет для победы соответствующего ресурса, что видно невооруженным взглядом и без опросов. В частности, по словам спикера, они не выдвинули кандидатов в мэры в 28 городах и недосчитались 430 кандидатов в мажоритарные депутаты. "Соответственно, все это отражается в рейтингах. Люди это видят. Они видят, что есть небольшая группа экстремистов, которые выходят по ночам и совершают насилие. Они совершают насилие, потому что сами признают, что их мало и что они экстремисты. Поэтому все это отражается в рейтингах, и, что самое главное, все это увидят 4 октября", – отметил Папуашвили. Опрос GORBI Ответы на вопрос "Какую партию вы поддерживаете" по регионам распределились следующим образом: "Грузинская мечта" – 65,9%, "Гахария – за Грузию" – 10,7%; "Лело" – 10,4%; "Гирчи" – 5,1%; "Альянс патриотов" – 4,2%; Все остальные партии набрали в общей сложности 3,7%;.Ответы на вопрос "Какую партию вы поддерживаете" среди жителей Тбилиси распределились следующим образом: "Грузинская мечта" – 54,6%; "Лело" – 15,7%; "Гахария – за Грузию" – 14,8%; "Гирчи" – 8,8%; "Альянс патриотов" – 3,2%; Все остальные партии – 2,9%. Опрос проводился с 11 по 20 августа. Было опрошено 2,3 тысячи человек. Погрешность составила +/- 3%. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов (сакребуло). В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

