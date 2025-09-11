https://sputnik-georgia.ru/20250911/gruzinskiy-bokser-lasha-guruli-vyshel-v-polufinal-chempionata-mira-po-boksu-294890486.html

Грузинский боксер Лаша Гурули вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузинский боксер, бронзовый призер Олимпиады в Париже Лаша Гурули вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу в Ливерпуле в весовой категории до 65 кг. Чемпионат мира 2025 года под эгидой World Boxing проходит в Ливерпуле с 4 по 14 сентября и собрал лучших боксеров планеты. В четвертьфинале Гурули победил соперника из Индии со счетом 4:1. Выход в полуфинал гарантирует грузинскому боксеру бронзовую медаль мирового первенства. Полуфинальные бои состоятся в пятницу и субботу – 12 и 13 сентября. Гурули встретится со спортсменом из Узбекистана Асадхуджей Муйдинхужаевым за выход в финал чемпионата мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

