https://sputnik-georgia.ru/20250911/gruzinskiy-bokser-lasha-guruli-vyshel-v-polufinal-chempionata-mira-po-boksu-294890486.html
Грузинский боксер Лаша Гурули вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу
Грузинский боксер Лаша Гурули вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу
Sputnik Грузия
Грузинский спортсмен встретится с оппонентом из Узбекистана в пятницу 11.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-11T17:51+0400
2025-09-11T17:51+0400
2025-09-11T17:51+0400
спорт
грузия
новости
узбекистан
индия
париж
лаша гурули
бокс
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0b/294890319_0:392:2048:1544_1920x0_80_0_0_c81dd6b52b671a096838f8ac11a633c2.jpg
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузинский боксер, бронзовый призер Олимпиады в Париже Лаша Гурули вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу в Ливерпуле в весовой категории до 65 кг. Чемпионат мира 2025 года под эгидой World Boxing проходит в Ливерпуле с 4 по 14 сентября и собрал лучших боксеров планеты. В четвертьфинале Гурули победил соперника из Индии со счетом 4:1. Выход в полуфинал гарантирует грузинскому боксеру бронзовую медаль мирового первенства. Полуфинальные бои состоятся в пятницу и субботу – 12 и 13 сентября. Гурули встретится со спортсменом из Узбекистана Асадхуджей Муйдинхужаевым за выход в финал чемпионата мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
узбекистан
индия
париж
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0b/294890319_0:200:2048:1736_1920x0_80_0_0_560c759f0cb2ad151028cb356b195fb3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, узбекистан, индия, париж, лаша гурули, бокс
спорт, грузия, новости, узбекистан, индия, париж, лаша гурули, бокс
Грузинский боксер Лаша Гурули вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу
Грузинский спортсмен встретится с оппонентом из Узбекистана в пятницу
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузинский боксер, бронзовый призер Олимпиады в Париже Лаша Гурули вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу в Ливерпуле в весовой категории до 65 кг.
Чемпионат мира 2025 года под эгидой World Boxing проходит в Ливерпуле с 4 по 14 сентября и собрал лучших боксеров планеты.
В четвертьфинале Гурули победил соперника из Индии со счетом 4:1. Выход в полуфинал гарантирует грузинскому боксеру бронзовую медаль мирового первенства.
Полуфинальные бои состоятся в пятницу и субботу – 12 и 13 сентября. Гурули встретится со спортсменом из Узбекистана Асадхуджей Муйдинхужаевым за выход в финал чемпионата мира.