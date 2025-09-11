Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250911/gruzinskiy-bokser-lasha-guruli-vyshel-v-polufinal-chempionata-mira-po-boksu-294890486.html
Грузинский боксер Лаша Гурули вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу
Грузинский боксер Лаша Гурули вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу
Sputnik Грузия
Грузинский спортсмен встретится с оппонентом из Узбекистана в пятницу 11.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-11T17:51+0400
2025-09-11T17:51+0400
спорт
грузия
новости
узбекистан
индия
париж
лаша гурули
бокс
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0b/294890319_0:392:2048:1544_1920x0_80_0_0_c81dd6b52b671a096838f8ac11a633c2.jpg
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузинский боксер, бронзовый призер Олимпиады в Париже Лаша Гурули вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу в Ливерпуле в весовой категории до 65 кг. Чемпионат мира 2025 года под эгидой World Boxing проходит в Ливерпуле с 4 по 14 сентября и собрал лучших боксеров планеты. В четвертьфинале Гурули победил соперника из Индии со счетом 4:1. Выход в полуфинал гарантирует грузинскому боксеру бронзовую медаль мирового первенства. Полуфинальные бои состоятся в пятницу и субботу – 12 и 13 сентября. Гурули встретится со спортсменом из Узбекистана Асадхуджей Муйдинхужаевым за выход в финал чемпионата мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
узбекистан
индия
париж
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0b/294890319_0:200:2048:1736_1920x0_80_0_0_560c759f0cb2ad151028cb356b195fb3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, узбекистан, индия, париж, лаша гурули, бокс
спорт, грузия, новости, узбекистан, индия, париж, лаша гурули, бокс

Грузинский боксер Лаша Гурули вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу

17:51 11.09.2025
Грузинский боксер Лаша Гурули вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу, 2025
Грузинский боксер Лаша Гурули вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу, 2025 - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2025
Подписаться
Грузинский спортсмен встретится с оппонентом из Узбекистана в пятницу
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузинский боксер, бронзовый призер Олимпиады в Париже Лаша Гурули вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу в Ливерпуле в весовой категории до 65 кг.
Чемпионат мира 2025 года под эгидой World Boxing проходит в Ливерпуле с 4 по 14 сентября и собрал лучших боксеров планеты.
В четвертьфинале Гурули победил соперника из Индии со счетом 4:1. Выход в полуфинал гарантирует грузинскому боксеру бронзовую медаль мирового первенства.
Полуфинальные бои состоятся в пятницу и субботу – 12 и 13 сентября. Гурули встретится со спортсменом из Узбекистана Асадхуджей Муйдинхужаевым за выход в финал чемпионата мира.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0