Какой язык чаще всего используют иностранцы в Грузии, 2025

Грузия является центром притяжения для многих иностранцев со всего мира. Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и выяснить, какой иностранный язык они... 11.09.2025
Грузия является центром притяжения для многих иностранцев со всего мира. Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и выяснить, какой иностранный язык они чаще всего слышат на улицах страны.Парадоксально, но, по мнению проголосовавших, русский язык доминирует – 76,3%, тогда как английский занял второе место, получив 20,6% голосов. Турецкий язык, наряду с вариантом "другое", оказался на третьей позиции. Следует отметить, что несмотря на большой поток мигрантов из Украины, непосредственно украинскую речь на улицах Грузии практически не услышишь.
