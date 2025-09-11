https://sputnik-georgia.ru/20250911/kakoy-yazyk-chasche-vsego-ispolzuyut-inostrantsy-v-gruzii-2025-294774153.html

Какой язык чаще всего используют иностранцы в Грузии, 2025

Какой язык чаще всего используют иностранцы в Грузии, 2025

Грузия является центром притяжения для многих иностранцев со всего мира. Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и выяснить, какой иностранный язык они...

Грузия является центром притяжения для многих иностранцев со всего мира. Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и выяснить, какой иностранный язык они чаще всего слышат на улицах страны.Парадоксально, но, по мнению проголосовавших, русский язык доминирует – 76,3%, тогда как английский занял второе место, получив 20,6% голосов. Турецкий язык, наряду с вариантом "другое", оказался на третьей позиции. Следует отметить, что несмотря на большой поток мигрантов из Украины, непосредственно украинскую речь на улицах Грузии практически не услышишь.

