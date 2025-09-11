Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250911/kakoy-yazyk-chasche-vsego-ispolzuyut-inostrantsy-v-gruzii-2025-294774153.html
Какой язык чаще всего используют иностранцы в Грузии, 2025
Какой язык чаще всего используют иностранцы в Грузии, 2025
Sputnik Грузия
Грузия является центром притяжения для многих иностранцев со всего мира. Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и выяснить, какой иностранный язык они... 11.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-11T14:31+0400
2025-09-11T14:31+0400
грузия
новости
общество
грузинский язык
русский язык
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/03/294773971_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e527d74fd684ca44562712d10160663b.png
Грузия является центром притяжения для многих иностранцев со всего мира. Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и выяснить, какой иностранный язык они чаще всего слышат на улицах страны.Парадоксально, но, по мнению проголосовавших, русский язык доминирует – 76,3%, тогда как английский занял второе место, получив 20,6% голосов. Турецкий язык, наряду с вариантом "другое", оказался на третьей позиции. Следует отметить, что несмотря на большой поток мигрантов из Украины, непосредственно украинскую речь на улицах Грузии практически не услышишь.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/03/294773971_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_8f6e450eb8d9818b34351853820cfc1e.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, грузинский язык, русский язык, инфографика
грузия, новости, общество, грузинский язык, русский язык, инфографика

Какой язык чаще всего используют иностранцы в Грузии, 2025

14:31 11.09.2025
Подписаться
Какой язык чаще всего используют иностранцы в Грузии, август-сентябрь 2025 - Sputnik Грузия
Грузия является центром притяжения для многих иностранцев со всего мира. Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и выяснить, какой иностранный язык они чаще всего слышат на улицах страны.
Парадоксально, но, по мнению проголосовавших, русский язык доминирует – 76,3%, тогда как английский занял второе место, получив 20,6% голосов. Турецкий язык, наряду с вариантом "другое", оказался на третьей позиции.
Следует отметить, что несмотря на большой поток мигрантов из Украины, непосредственно украинскую речь на улицах Грузии практически не услышишь.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0