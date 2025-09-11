https://sputnik-georgia.ru/20250911/lavrov-ssha-ponimayut-neobkhodimost-prekratit-zhertvovat-ukraintsami-294901013.html

Лавров: США понимают необходимость прекратить жертвовать украинцами

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта 11.09.2025, Sputnik Грузия

Тбилиси, 11 сен – Sputnik. В США осознают необходимость прекратить вооружать Украину и сосредоточиться на устранении первопричин конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщают РИА Новости.Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в 8-м министерском заседании Стратегического диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В диалоге приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран Совета – Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии. Ранее, в сентябре 2024 года, встреча в аналогичном формате состоялась в Эр-Рияде."В США есть понимание необходимости не натравливать Украину больше и больше на Россию, не вооружать Украину, чтобы очередную порцию граждан Украины кидать в эту топку, а заниматься устранением первопричин кризиса. Мы будем на этой основе развивать диалог и с США, и со всеми теми нашими коллегами, которые готовы помогать в поиске согласованных решений", – сказал Лавров по итогам заседания.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

