https://sputnik-georgia.ru/20250911/na-skolko-vyrosli-pensionnye-aktivy-v-gruzii--dannye-za-avgust-294859952.html

На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за август

На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за август

Sputnik Грузия

Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной 11.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-11T10:51+0400

2025-09-11T10:51+0400

2025-09-11T10:51+0400

грузия

экономика

новости

пенсионер

накопительная пенсия

пенсия

пенсионная реформа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1a/268879344_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_215ca9cdc2126542886b1924b19838fd.jpg

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии, по состоянию на 31 августа 2025 года, составила 7,4 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного фонда Грузии. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются 1,7 миллиона человек. Из них выплаты получили 22,8 тысячи человек на сумму 100,3 миллиона лари. По информации агентства, в августе 2025 года общая доходность активов превысила 1,9 миллиарда лари. В этот период продолжает лидировать динамичный портфель. Реальная доходность (с учетом инфляции) с 6 августа 2023 года по 31 августа 2025-го выглядит следующим образом: Основное различие между портфелями заключается в пропорциях глобальных акций. По состоянию на конец августа, доля акций в динамичном портфеле составляла 54,4%, в сбалансированном – 34,7%, в консервативном – 18,5%. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Первую инвестицию пенсионных накоплений агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, пенсионер, накопительная пенсия, пенсия, пенсионная реформа