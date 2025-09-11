https://sputnik-georgia.ru/20250911/na-skolko-vyrosli-pensionnye-aktivy-v-gruzii--dannye-za-avgust-294859952.html
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за август
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии, по состоянию на 31 августа 2025 года, составила 7,4 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного фонда Грузии. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются 1,7 миллиона человек. Из них выплаты получили 22,8 тысячи человек на сумму 100,3 миллиона лари. По информации агентства, в августе 2025 года общая доходность активов превысила 1,9 миллиарда лари. В этот период продолжает лидировать динамичный портфель. Реальная доходность (с учетом инфляции) с 6 августа 2023 года по 31 августа 2025-го выглядит следующим образом: Основное различие между портфелями заключается в пропорциях глобальных акций. По состоянию на конец августа, доля акций в динамичном портфеле составляла 54,4%, в сбалансированном – 34,7%, в консервативном – 18,5%. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Первую инвестицию пенсионных накоплений агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии, по состоянию на 31 августа 2025 года, составила 7,4 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного фонда Грузии.
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются 1,7 миллиона человек. Из них выплаты получили 22,8 тысячи человек на сумму 100,3 миллиона лари.
По информации
агентства, в августе 2025 года общая доходность активов превысила 1,9 миллиарда лари. В этот период продолжает лидировать динамичный портфель.
Реальная доходность (с учетом инфляции) с 6 августа 2023 года по 31 августа 2025-го выглядит следующим образом:
Динамичный портфель – 13,8%;
Сбалансированный портфель – 12,7%;
Консервативный портфель – 11,6%.
Основное различие между портфелями заключается в пропорциях глобальных акций. По состоянию на конец августа, доля акций в динамичном портфеле составляла 54,4%, в сбалансированном – 34,7%, в консервативном – 18,5%.
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%.
Первую инвестицию пенсионных накоплений агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.