Премьер Грузии оценил провал MEGOBARI Act в Сенате США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал перезагрузку отношений с США и обновление стратегического партнерства одним из главных приоритетов внешней... 11.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Провал MEGOBARI Act в Сенате США, который на самом деле был враждебным актом в отношении грузинского народа, не может не радовать, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Конгрессмен-демократ Стив Коэн на заседании Хельсинкской комиссии заявил, что Сенат не принял и не примет MEGOBARI Act. По его словам, были некоторые проблемы, и, возможно, они связаны с большим бизнесом и портом. Один человек смог сорвать MEGOBARI Act, подчеркнул Коэн. По словам премьера, у правительства Грузии есть конкретная цель – возобновить отношения с США с чистого листа. "Вы знаете, у нас есть конкретная цель – перезагрузить отношения с США с чистого листа, конкретным путеводителем и восстановить стратегическое партнерство с США. Мы надеемся на это. Остальное зависит от самой новой администрации США", – заявил Кобахидзе. Ранее, 1 сентября, президент Грузии Михаил Кавелашвили направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу. По его словам, пассивность администрации Трампа в отношении Грузии "вызывает у общества недоумение и сомнения в искренности действий США по укреплению мира в регионе". Он также подчеркнул, что перезагрузка отношений с США и обновление стратегического партнерства являются одним из главных приоритетов внешней политики Грузии. Что такое MEGOBARI Act MEGOBARI Act - с английского переводится как закон "О мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости". Аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг". В законопроекте говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима и введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов из семей. Аналогичный законопроект с двухпартийной поддержкой был внесен и в Сенат США. Он предусматривает как санкции в отношении представителей властей, ответственных за откат от демократии и сближение с Китаем, Россией и Ираном, так и углубленное сотрудничество с США в случае корректировки внешнеполитического курса Грузии. Для вступления в силу акт должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом. 27 марта 2025 года его поддержал Комитет по международным делам Сената.
