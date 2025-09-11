https://sputnik-georgia.ru/20250911/prezident-gruzii-charli-kirk--ocherednaya-zhertva-liberalnogo-fashizma-294891819.html

Президент Грузии: Чарли Кирк – очередная жертва "либерального фашизма"

Президент Грузии: Чарли Кирк – очередная жертва "либерального фашизма"

Sputnik Грузия

Президент Кавелашвили пожелал семье убитого американского активиста сил и напомнил об опасности "либерального фашизма" 11.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-11T12:51+0400

2025-09-11T12:51+0400

2025-09-11T13:52+0400

новости

грузия

михаил кавелашвили

фбр

сша

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1b/291898164_0:101:927:622_1920x0_80_0_0_022a02137920dfeb2f19409fff5a1b2f.jpg

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Американский активист Чарли Кирк – очередная жертва "либерального фашизма", написал президент Грузии Михаил Кавелашвили в социальной сети. Консервативный американский активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Под "либеральным фашизмом" правящая партия подразумевает ложь, полную нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования. По словам президента Грузии, еще более ужасающими являются циничные оценки, которые дают последователи псевдолиберальной идеологии этому факту. "Все те, кто подстрекает к насилию, преследует неприемлемые идеи и пытается внедрить и распространить укоренившуюся, уродливую идеологию, причастны к убийству Чарли Кирка", – заявил Кавелашвили.Он пожелал сил семье и близким Кирка.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя произошедшее в США убийство, отметил, что трагедия развернулась среди бела дня прямо во дворе университета и вызвала осуждение на самом высоком уровне – как со стороны американских политиков, так и представителей администрации Дональда Трампа, включая самого президента. По его словам, речь идет об ужасающем и заслуживающем осуждения факте, который наглядно демонстрирует, к чему приводят действия так называемых псевдолибералов и каким образом они разрушают современный мир.Глава грузинского правительства провел параллель с антиправительственными акциями протеста у предвыборного штаба кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" Кахи Каладзе, назвав происходящее катастрофической тенденцией."Это также отражено, кстати, в акции, которую провели потерявшие свое лицо либеральные активисты перед нашим штабом. Это абсолютно потерявшие лицо люди. Женщина не была похожа на женщину, а мужчина не похож на мужчину. Ситуация, в которой оказались эти конкретные люди, трагична. Иностранное финансирование и определенная идеология довели этих людей до такого состояния, что является поистине трагическим моментом", – заявил Кобахидзе.Глава правительства Грузии также осудил реакцию на убийство Кирка представителей радикальной оппозиции в Грузии. В частности, он выделил радость, которая была на лице у члена партии "Ахали" Зураба Парджиани.Директор ФБР Кэш Патель сообщил, что подозреваемый в убийстве Кирка задержан.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, михаил кавелашвили, фбр, сша, политика