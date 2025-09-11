https://sputnik-georgia.ru/20250911/rossiya--glavnyy-importer-gruzinskikh-persikov-294880989.html
Россия – главный импортер грузинских персиков
С 1 мая по 7 сентября текущего года в РФ вывезли 22 тысячи тонн персиков и нектаринов 11.09.2025, Sputnik Грузия
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузия экспортировала 25,6 тысячи тонн персиков и нектаринов в период с 1 мая по 7 сентября 2025 года, 86% из которого вывезли в Россию, говорится в сообщении Минсельхоза страны.
Сезон сбора персиков в Грузии начинается в мае, однако в текущем году из-за погодных условий урожай созрел поздно, и, соответственно, сроки сбора затянулись.
С 1 мая по 7 сентября текущего года в РФ вывезли 22 тысячи тонн персиков и нектаринов, на Украину – 2,4 тысячи тонн, в Армению – 637 тонн, в Беларусь – 394 тонны, в Латвию – 158 тонн, в Молдову – 40 тонн, в Казахстан – 18 тонн и в Польшу – 18 тонн.
По информации ведомства, в этот период из Грузии было экспортировано персиков и нектаринов на сумму 31,9 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта увеличился на 12%, а стоимость экспорта – на 19%.
По данным Минсельхоза страны, в 2024 году Грузия экспортировала персики и нектарины на сумму 27,9 миллиона долларов. Экспортная цена одного килограмма персиков по сравнению с 2023 годом увеличилась примерно на 6% и составила 1,17 доллара.
Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года.
Основные цели "Льготного агрокредита" заключаются в совершенствовании производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта в сельском хозяйстве путем предоставления фермерам и предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, дешевых, долгосрочных и доступных средств.
Кроме того, с 2015 года реализуется программа "Посади будущее", которая является частью госпрограммы "Льготный агрокредит" и предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов.
В рамках этой программы в масштабах Грузии новые многолетние сады разбиты на участке около 17,6 тысячи гектаров земли, а объем государственного финансирования превышает 133 миллиона лари.