Россия – главный импортер грузинских персиков

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузия экспортировала 25,6 тысячи тонн персиков и нектаринов в период с 1 мая по 7 сентября 2025 года, 86% из которого вывезли в Россию, говорится в сообщении Минсельхоза страны. Сезон сбора персиков в Грузии начинается в мае, однако в текущем году из-за погодных условий урожай созрел поздно, и, соответственно, сроки сбора затянулись. С 1 мая по 7 сентября текущего года в РФ вывезли 22 тысячи тонн персиков и нектаринов, на Украину – 2,4 тысячи тонн, в Армению – 637 тонн, в Беларусь – 394 тонны, в Латвию – 158 тонн, в Молдову – 40 тонн, в Казахстан – 18 тонн и в Польшу – 18 тонн. По информации ведомства, в этот период из Грузии было экспортировано персиков и нектаринов на сумму 31,9 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта увеличился на 12%, а стоимость экспорта – на 19%. По данным Минсельхоза страны, в 2024 году Грузия экспортировала персики и нектарины на сумму 27,9 миллиона долларов. Экспортная цена одного килограмма персиков по сравнению с 2023 годом увеличилась примерно на 6% и составила 1,17 доллара. Поддержка министерства Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года. Основные цели "Льготного агрокредита" заключаются в совершенствовании производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта в сельском хозяйстве путем предоставления фермерам и предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, дешевых, долгосрочных и доступных средств. В рамках этой программы в масштабах Грузии новые многолетние сады разбиты на участке около 17,6 тысячи гектаров земли, а объем государственного финансирования превышает 133 миллиона лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

