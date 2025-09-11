Сенату США не престижно принимать MEGOBARI Act – спикер парламента Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20250911/senatu-ssha-ne-prestizhno-prinimat--megobari-act--spiker-parlamenta-gruzii-294899271.html

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Принятие Megobari Act Сенатом США является вопросом престижа самого американского Конгресса, так как это враждебный акт против грузинского народа, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Конгрессмен-демократ Стив Коэн на заседании Хельсинкской комиссии заявил, что Сенат не принял и не примет MEGOBARI Act. По его словам, были некоторые проблемы, и, возможно, они связаны с большим бизнесом и портом. Один человек смог сорвать MEGOBARI Act, подчеркнул Коэн. Папуашвили заявил, что в отношении народа, который пожертвовал более 30 избранными храбрецами наряду с американскими солдатами на войне в Афганистане, принятие враждебного акта нанесет ущерб престижу Конгресса. Он отметил, что в то время как большинство стран-членов НАТО скрывались либо в своих странах, либо в штаб-квартирах, грузинский народ участвовал в войне вместе с союзниками.Что такое MEGOBARI Act MEGOBARI Act - с английского переводится как закон "О мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости". Аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг". В законопроекте говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима и введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов их семей. Аналогичный законопроект с двухпартийной поддержкой был внесен и в Сенат США. Он предусматривает как санкции в отношении представителей властей, ответственных за откат от демократии и сближение с Китаем, Россией и Ираном, так и углубленное сотрудничество с США в случае корректировки внешнеполитического курса Грузии. Для вступления в силу акт должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом. 27 марта 2025 года его поддержал Комитет по международным делам Сената. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

