Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250911/senatu-ssha-ne-prestizhno-prinimat--megobari-act--spiker-parlamenta-gruzii-294899271.html
Сенату США не престижно принимать MEGOBARI Act – спикер парламента Грузии
Сенату США не престижно принимать MEGOBARI Act – спикер парламента Грузии
Sputnik Грузия
MEGOBARI Act предусматривает введение санкций против представителей грузинской власти за отношения с геополитическими соперниками США, но обещает углубленное... 11.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-11T18:58+0400
2025-09-11T18:58+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
шалва папуашвили
сша
дональд трамп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291589112_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_dc92666a69f219be9cbc89b8fde9c385.jpg
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Принятие Megobari Act Сенатом США является вопросом престижа самого американского Конгресса, так как это враждебный акт против грузинского народа, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Конгрессмен-демократ Стив Коэн на заседании Хельсинкской комиссии заявил, что Сенат не принял и не примет MEGOBARI Act. По его словам, были некоторые проблемы, и, возможно, они связаны с большим бизнесом и портом. Один человек смог сорвать MEGOBARI Act, подчеркнул Коэн. Папуашвили заявил, что в отношении народа, который пожертвовал более 30 избранными храбрецами наряду с американскими солдатами на войне в Афганистане, принятие враждебного акта нанесет ущерб престижу Конгресса. Он отметил, что в то время как большинство стран-членов НАТО скрывались либо в своих странах, либо в штаб-квартирах, грузинский народ участвовал в войне вместе с союзниками.Что такое MEGOBARI Act MEGOBARI Act - с английского переводится как закон "О мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости". Аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг". В законопроекте говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима и введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов их семей. Аналогичный законопроект с двухпартийной поддержкой был внесен и в Сенат США. Он предусматривает как санкции в отношении представителей властей, ответственных за откат от демократии и сближение с Китаем, Россией и Ираном, так и углубленное сотрудничество с США в случае корректировки внешнеполитического курса Грузии. Для вступления в силу акт должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом. 27 марта 2025 года его поддержал Комитет по международным делам Сената. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291589112_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_a6bff73912aad466c50525fe5a7a8af6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, сша, дональд трамп
политика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, сша, дональд трамп

Сенату США не престижно принимать MEGOBARI Act – спикер парламента Грузии

18:58 11.09.2025
© photo: Sputnik / StringerШалва Папуашвили
Шалва Папуашвили - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
MEGOBARI Act предусматривает введение санкций против представителей грузинской власти за отношения с геополитическими соперниками США, но обещает углубленное сотрудничество в случае изменения внешнеполитического курса страны
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Принятие Megobari Act Сенатом США является вопросом престижа самого американского Конгресса, так как это враждебный акт против грузинского народа, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Конгрессмен-демократ Стив Коэн на заседании Хельсинкской комиссии заявил, что Сенат не принял и не примет MEGOBARI Act. По его словам, были некоторые проблемы, и, возможно, они связаны с большим бизнесом и портом. Один человек смог сорвать MEGOBARI Act, подчеркнул Коэн.

"Это, прежде всего, вопрос престижа самого Конгресса – не принимать враждебный акт против грузинского народа. Поэтому, если они его не примут, это будет лучше для них", – заявил Папуашвили.

Папуашвили заявил, что в отношении народа, который пожертвовал более 30 избранными храбрецами наряду с американскими солдатами на войне в Афганистане, принятие враждебного акта нанесет ущерб престижу Конгресса. Он отметил, что в то время как большинство стран-членов НАТО скрывались либо в своих странах, либо в штаб-квартирах, грузинский народ участвовал в войне вместе с союзниками.

Что такое MEGOBARI Act

MEGOBARI Act - с английского переводится как закон "О мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости". Аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг".
В законопроекте говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима и введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов их семей.
Аналогичный законопроект с двухпартийной поддержкой был внесен и в Сенат США. Он предусматривает как санкции в отношении представителей властей, ответственных за откат от демократии и сближение с Китаем, Россией и Ираном, так и углубленное сотрудничество с США в случае корректировки внешнеполитического курса Грузии.
Для вступления в силу акт должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом. 27 марта 2025 года его поддержал Комитет по международным делам Сената.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0