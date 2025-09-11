https://sputnik-georgia.ru/20250911/sgb-gruzii-zaderzhalo-byvshego-ministra-oborony-294898732.html

СГБ Грузии задержало бывшего министра обороны

Sputnik Грузия

Экс-министру обороны Грузии предъявлены обвинения в легализации незаконного дохода с использованием служебного положения и злоупотреблении полномочиями

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе задержан на основании решения суда по факту злоупотребления должностными полномочиями и легализации (отмыванию) доходов в особо крупном размере, сообщили в СГБ. Следствием установлено, что по указанию Бурчуладзе его тогдашний заместитель Георгий Хиандрава, а также начальник Департамента закупок Минобороны Владимир Гудушаури для получения выгоды при содействии близкого родственника министра умышленно создали неконкурентную среду при закупке МО Грузии аппарата магнитно-резонансной томографии, в результате чего были заключены нереальные сделки. А именно, была искусственно завышена реальная рыночная стоимость аппарата МРТ, и Минобороны приобрело его за 3,9 млн лари вместо 2,6 млн. В результате преступных действий ведомству был причинен ущерб в размере 1,3 млн лари. Кроме того, в целях сокрытия источника незаконного и/или необоснованного дохода в особо крупном размере Бурчуладзе предпринял следующие действия: в январе 2025 года семья Джуаншера Бурчуладзе приобрела земельный участок в провинции Малага (Испания) за 544 тысяч евро с расположенным на нем жилым домом. Поскольку Бурчуладзе не мог доказать законное происхождение этой суммы, он и его супруга с целью сокрытия/маскировки реального происхождения денег 9 декабря 2024 года заключили фиктивный договор купли-продажи между женой экс-министра Джуаншера Бурчуладзе и третьим лицом о продаже недвижимости, расположенной в Цхнети за 620 тысяч евро. В действительности семья Бурчуладзе не продала указанное имущество, а целью сделки было лишь сокрытие происхождения суммы, подлежащей переводу в Испанию. Кроме того, были использованы фиктивные кредитные договоры. Примечательно также, что Бурчуладзе, чтобы скрыть незаконное происхождение указанных 544 тысяч евро, вообще не указал недвижимость, приобретенную в Испании, в декларации об имуществе чиновника за март 2025 года. Вышеупомянутым способом Джуаншер Бурчуладзе легализовал незаконный доход в особо крупном размере - 1,6 млн лари. Следствие ведется по статьям "Легализация незаконного дохода с использованием служебного положения", а также " Злоупотребление служебными полномочиями". Ему грозит от 9 до 12 лет тюрьмы. В июле этого года Антикоррупционное агентство задержало бывшего заместителя министра обороны Георгия Хаиндрава, экс-главу департамента закупок, а также родственника министра по обвинению в растрате в крупном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

