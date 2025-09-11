https://sputnik-georgia.ru/20250911/silnyy-liven-zatopil-ulitsy-tbilisi-i-narushil-rabotu-metro-294890044.html

Сильный ливень затопил улицы Тбилиси и нарушил работу метро

2025-09-11T11:01+0400

2025-09-11T11:01+0400

2025-09-11T11:47+0400

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Сильный дождь, обрушившийся на столицу Грузии в четверг на рассвете, привел к серьезным перебоям в работе городского транспорта и затоплению ряда центральных улиц. Наиболее пострадали районы Ваке и Сабуртало. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как обильные потоки воды затрудняют движение по проспекту Чавчавадзе и улице Александра Казбеги. Непогода также повлияла на работу Тбилисского метрополитена. Пассажиры сообщили о затоплении станции "Медицинский университет". На размещенных в Сети видеозаписях видно, как люди не могут подняться по лестнице к выходу из-за большого скопления воды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

