Ливень в столице Грузии привел к затоплению части улиц и станций метрополитена
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Сильный дождь, обрушившийся на столицу Грузии в четверг на рассвете, привел к серьезным перебоям в работе городского транспорта и затоплению ряда центральных улиц. Наиболее пострадали районы Ваке и Сабуртало. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как обильные потоки воды затрудняют движение по проспекту Чавчавадзе и улице Александра Казбеги. Непогода также повлияла на работу Тбилисского метрополитена. Пассажиры сообщили о затоплении станции "Медицинский университет". На размещенных в Сети видеозаписях видно, как люди не могут подняться по лестнице к выходу из-за большого скопления воды.
Сильный ливень затопил улицы Тбилиси и нарушил работу метро
11:01 11.09.2025 (обновлено: 11:47 11.09.2025)
Ливень в столице Грузии привел к затоплению части улиц и станций метрополитена
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Сильный дождь, обрушившийся на столицу Грузии в четверг на рассвете, привел к серьезным перебоям в работе городского транспорта и затоплению ряда центральных улиц.
Наиболее пострадали районы Ваке и Сабуртало. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как обильные потоки воды затрудняют движение по проспекту Чавчавадзе и улице Александра Казбеги.
Непогода также повлияла на работу Тбилисского метрополитена. Пассажиры сообщили о затоплении станции "Медицинский университет". На размещенных в Сети видеозаписях видно, как люди не могут подняться по лестнице к выходу из-за большого скопления воды.